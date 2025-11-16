بعد إطلاقه رسميًا.. سعر ومواصفات هاتف oppo find x9 pro

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سلسلة هواتف Oppo Find X9 والتي تأتي بالعديد من المواصفات والتكوينات وخيارات الألوان.

سعر Oppo Find X9 و Find X9 Pro

يتم عرض هاتف Find X9 Pro بسعر 99999 روبية للإصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت.

يتوفر هاتف Find X9 بسعر 84,999 روبية هندية لطراز 16 جيجابايت + 512 جيجابايت باللونين الأسود والرمادي

يتوفر خيار سعة تخزين أقل بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 74,999 روبية هندية، باللونين الأسود الفضائي والرمادي وتؤكد هذه القوائم أيضًا لوحة الألوان المعتادة المتوقعة في السوق الهندية.

تتوافق هذه الأسعار مع تسريب سابق كشف عن نفس التفاصيل لكلا الهاتفين.

مواصفات سلسلة Oppo Find X9



يُقال إن هاتف Oppo Find X9 مزود بشاشة AMOLED مقاس 6.59 بوصة وبطارية بسعة 7025 مللي أمبير/ساعة. ويضم ثلاث كاميرات خلفية، كل منها بدقة 50 ميجابكسل، بما في ذلك عدسة مقربة (Periscope) مصممة لتحسين أداء التكبير.

يأتي هاتف Find X9 Pro بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة وبطارية أكبر سعة 7500 مللي أمبير/ساعة. ويضم نظام الكاميرا الثلاثية عدسة مقربة بدقة 200 ميجابكسل مصممة لتوفير دقة تصوير أعلى.

يعمل كلا الطرازين بمعالج MediaTek Dimensity 9500، ويعملان بنظام Android 16 مع واجهة ColorOS 16. تصل سرعة الشحن إلى 80 واط سلكيًا و50 واط لاسلكيًا. أما بالنسبة للكاميرات الأمامية، فيأتي هاتف Find X9 مزودًا بمستشعر بدقة 32 ميجابكسل، بينما يأتي طراز Pro مزودًا بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل.