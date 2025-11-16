قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
تكنولوجيا وسيارات

بعد إطلاقه رسميًا.. سعر ومواصفات هاتف oppo find x9 pro

مواصفات سلسلة Oppo Find X9
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سلسلة هواتف Oppo Find X9 والتي تأتي بالعديد من المواصفات والتكوينات وخيارات الألوان.

سعر Oppo Find X9 و Find X9 Pro 
يتم عرض هاتف Find X9 Pro بسعر 99999 روبية للإصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت.

يتوفر هاتف Find X9 بسعر 84,999 روبية هندية لطراز 16 جيجابايت + 512 جيجابايت باللونين الأسود والرمادي 

 يتوفر خيار سعة تخزين أقل بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 74,999 روبية هندية، باللونين الأسود الفضائي والرمادي  وتؤكد هذه القوائم أيضًا لوحة الألوان المعتادة المتوقعة في السوق الهندية.
تتوافق هذه الأسعار مع تسريب سابق كشف عن نفس التفاصيل لكلا الهاتفين. 

مواصفات سلسلة Oppo Find X9
 

يُقال إن هاتف Oppo Find X9 مزود بشاشة AMOLED مقاس 6.59 بوصة وبطارية بسعة 7025 مللي أمبير/ساعة. ويضم ثلاث كاميرات خلفية، كل منها بدقة 50 ميجابكسل، بما في ذلك عدسة مقربة (Periscope) مصممة لتحسين أداء التكبير.

يأتي هاتف Find X9 Pro بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة وبطارية أكبر سعة 7500 مللي أمبير/ساعة. ويضم نظام الكاميرا الثلاثية عدسة مقربة بدقة 200 ميجابكسل مصممة لتوفير دقة تصوير أعلى.
يعمل كلا الطرازين بمعالج MediaTek Dimensity 9500، ويعملان بنظام Android 16 مع واجهة ColorOS 16. تصل سرعة الشحن إلى 80 واط سلكيًا و50 واط لاسلكيًا. أما بالنسبة للكاميرات الأمامية، فيأتي هاتف Find X9 مزودًا بمستشعر بدقة 32 ميجابكسل، بينما يأتي طراز Pro مزودًا بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل.

هاتف Find X9 Pro كاميرات خلفية الكاميرا الثلاثية واجهة ColorOS 16 هاتف Find X9

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

شيخ الأزهر

دخول قافلة بيت الزكاة الـ12 إلى أهالينا في غزة لإنقاذهم من البرد القارص

أمين البحوث الإسلاميَّة يتفقد منطقة وعظ أسيوط لمتابعة الأداء الدعوي وتعزيز تأثيره المجتمعي

أمين البحوث الإسلامية يتفقد وعظ أسيوط لمتابعة الأداء الدعوي وتأثيره المجتمعي

وكيل الأزهر يلتقي وزير الشؤون الدينية بماليزيا لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي التعليم والدعوة

وكيل الأزهر يناقش مع وزير الشؤون الدينية بماليزيا التعاون في التعليم والدعوة

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز أعراض المرض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

