الجيش السوري يمنح مهلة أخيرة لإخلاء حي الشيخ مقصود تمهيدًا لعملية عسكرية محتملة

قال خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، إن الجيش السوري أعلن قبل قليل، رصد عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني تعمل على إفشال الاتفاق الذي جرى التوصل إليه فجر اليوم بشأن حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، موضحًا أن الجيش حدد مهلة زمنية ساعتين بدأت منذ دقائق، وتمتد حتى الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي لخروج المدنيين من الحي، في خطوة تهدف إلى تجنيبهم الأضرار المحتملة في حال تنفيذ عملية عسكرية داخل المنطقة.

وأشار هملو إلى أن التطورات الميدانية تعكس حالة من التوتر بعد ما وصفه بانقلاب بعض الأطراف على الاتفاق، لافتًا إلى أن حافلات دخلت حي الشيخ مقصود مرتين في إطار محاولات الإخلاء، إلا أن مصادر أكدت وجود ما سمّتها «رؤوس حامية» من حزب العمال الكردستاني ترفض الخروج من الحي، ما يعرقل تنفيذ الاتفاق حتى الآن، رغم استمرار المساعي لإيجاد مخرج سلمي.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن اتصالات سياسية جرت في الساعات الأخيرة، أبرزها الاتصال بين الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم إقليم كردستان العراق مسعود برزاني، مرجحًا أن تسهم هذه الاتصالات إلى جانب تواصلات أخرى، في التوصل إلى اتفاق قد يجنب المدنيين معركة عسكرية وصفها بالمحتملة والطارحة.

وأوضح أن ميزان السيطرة الميدانية تغير بشكل لافت بعد سيطرة الجيش السوري على حي الأشرفية، ما جعل خطوط التماس متقاربة والجغرافيا متكافئة بين الطرفين، مؤكدًا أن الجيش بات يطوق حي الشيخ مقصود من جميع الجهات، وهو ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة، في ظل التحذير من بدء عملية عسكرية فور انتهاء المهلة الممنوحة للمدنيين، على غرار ما جرى خلال العمليات التي شهدتها المنطقة أمس.