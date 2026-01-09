قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

آية التيجي

في ظل الارتفاع المستمر لأسعار منتجات الألبان المستوردة، أصبحت جبنة الماسكربوني من أكثر الأصناف التي تشهد شكاوى واسعة من المستهلكين، خاصة مع تجاوز سعر العبوة الجاهزة في بعض المتاجر حاجز 300 جنيه، رغم استخدامها الأساسي في تحضير حلويات شهيرة مثل التيراميسو الإيطالي.

ما هي جبنة الماسكربوني؟

لكن خبراء الطهي يؤكدون أن الماسكربوني يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة، مع الحصول على نفس القوام الكريمي الناعم والطعم الغني، ما يجعلها بديلاً اقتصاديًا مثالياً دون المساس بالجودة.

وتعتبر جبنة الماسكربوني هي جبنة إيطالية الأصل، تتميز بقوام كريمي ناعم وطعم خفيف غير مالح، وتُستخدم بشكل أساسي في الحلويات مثل التيراميسو والتشيز كيك، كما تدخل في بعض الوصفات المالحة.

وعلى عكس الشائع، فهي ليست جبنة معتقة، بل تعتمد في تحضيرها على تفاعل الدهون مع الحرارة وإضافة حمض طبيعي.

المكونات:
لتر حليب كامل الدسم أو كريمة طهي عالية الدسم
عصير ليمونة طازجة أو ملعقة خل أبيض
قطعة شاش نظيفة أو مصفاة دقيقة.

طريقة التحضير:
ـ يُسخن الحليب أو الكريمة على نار هادئة دون الوصول لمرحلة الغليان.

ـ يُضاف عصير الليمون تدريجيًا مع التقليب حتى يبدأ الخليط في التماسك.

ـ يُرفع الخليط من على النار ويُصفى باستخدام الشاش للتخلص من السوائل الزائدة.

ـ يُترك في الثلاجة عدة ساعات حتى يصل إلى القوام الكريمي المميز لجبنة الماسكربوني.

ـ بعد ذلك، تُحفظ الجبنة في علبة نظيفة ومحكمة الغلق، ويمكن استخدامها في تحضير أفخم الحلويات المنزلية مثل التيراميسو والتشيز كيك.

