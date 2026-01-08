قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
آية التيجي

يلعب هرمون الذكورة «التستوستيرون» دورًا أساسيًا في صحة الرجال، بدءًا من القوة العضلية والرغبة الجنسية، وصولًا إلى الحالة المزاجية وصحة العظام. 

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

وبينما يركز كثيرون على المكملات الغذائية لرفع هذا الهرمون، كشفت موقع Medical News Today، أن بعض الأطعمة اليومية قد تُسهم في خفض مستوياته عند الإفراط في تناولها، ما يؤثر سلبًا على الصحة العامة للرجال، وتشمل :
 

ـ منتجات الصويا:
مثل التوفو وحليب الصويا والإدامامي، لاحتوائها على مركبات «الإيزوفلافون» التي تشبه هرمون الإستروجين، وقد تؤثر على التوازن الهرموني عند استهلاكها بكميات كبيرة.

ـ جذر العرقسوس (الليكوريس):
يدخل في بعض الحلويات والمشروبات، وأظهرت دراسات أن تناوله بانتظام قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستويات التستوستيرون.

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

ـ بذور الكتان:
رغم فوائدها الصحية، إلا أنها غنية بمركبات «الليجنانات» التي قد ترتبط بهرمون الذكورة وتُسهم في تقليل مستوياته عند الإفراط.

ـ الدهون المتحولة:
الموجودة في الأطعمة المقلية والوجبات السريعة والمصنّعة، وترتبط بزيادة الالتهابات في الجسم وانخفاض التستوستيرون.
 

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

ـ الإفراط في تناول الكحول: المشروبات الكحولية يؤثر سلبًا على الخصيتين وقد يقلل من إنتاج هرمون الذكورة على المدى الطويل.
النعناع والنعناع الفلفلي
خاصة عند تناوله بكثرة في صورة شاي أو مستخلصات، إذ تشير بعض الأبحاث إلى تأثيره المحتمل في خفض الهرمونات الذكرية.

ـ منتجات الألبان المصنعة:
بعض الدراسات ترجّح أن الهرمونات الموجودة في أنواع معينة من الألبان قد تؤثر على التوازن الهرموني لدى الرجال.

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

ـ الأطعمة الغنية بالسكر:
مثل الحلويات والمخبوزات المحلاة، والتي تؤدي إلى ارتفاع الإنسولين وزيادة الوزن، ما ينعكس سلبًا على مستويات التستوستيرون.

ويشدد الخبراء على أن تأثير هذه الأطعمة يعتمد على الكمية ونمط الاستهلاك، وليس الامتناع التام عنها، مؤكدين أن نمط الحياة الصحي، والنوم الجيد، وممارسة الرياضة عوامل حاسمة في الحفاظ على هرمون الذكورة.

هرمون الذكورة التستوستيرون عند الرجال أطعمة تقلل هرمون الذكورة أطعمة تخفض التستوستيرون صحة الرجال التغذية والتستوستيرون

