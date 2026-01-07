قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط
مقتـ.ـل إسرائيلي من الحريديم خلال حادث دهــ.ـس في القدس المحتلة
فيه ناس تتحاسب وتدخل السجن .. طارق يحيى: ملف عبدالحميد معالي مع الزمالك «كارثة»
مصطفى الفقي ينفي التعصب: الأقباط والمسلمون في مصر ليسوا مُتعصبين كما يروّج البعض |فيديو
ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال
إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى
غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها
مطرانية بورسعيد: جرح الطفــ.ـل آدم من عقر الكلب الضال «صعب» ويحتاج رعاية فائقة.. والمشككين كاذبون |شاهد
تجاوز الـ 48 ألفا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء
عاملين لينا مليون حساب.. إعلامي: نقدر نكسب كوت ديفوار طبعًا .. اسألوا دروجبا واسألوا التاريخ | فيديو
إبراهيم فايق يوجّه رسالة لـ منتخب كوت ديفوار قبل مواجهة الفراعنة
4 تمارين بسيطة تخلّصك من إجهاد العينين بسبب الشاشات .. خلال دقائق يوميًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

المشي للخلف 15 دقيقة قد يُخفف آلام خشونة الركبة.. اعملها 3 لـ 4 مرات أسبوعيًا

كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟
كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟
آية التيجي

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن المشي للخلف لبضع دقائق يوميًا قد يكون وسيلة بسيطة وفعالة لتخفيف آلام خشونة الركبة وتحسين حركة المفصل.

كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟

وفقًا لدراسات حديثة نشرتها دورية Physiotherapy Theory and Practice، فقد أشارت الأبحاث إلى أن هذه العادة، عند دمجها مع تمارين بسيطة أخرى، تساعد على تقليل الألم وزيادة مرونة الركبة بشكل ملحوظ.

وأظهرت الأبحاث، أن المشي للخلف يعزز قوة عضلات الفخذ الأمامية (العضلة الرباعية)، وهي المسؤولة عن التحكم في الحركة مثل المشي والجري والجلوس.

وتابعت الأبحاث، أنه كلما زادت قوة هذه العضلات، قلّ الضغط الواقع على مفصل الركبة أثناء الحركة، ما يؤدي إلى تخفيف الألم.

وعلى عكس المشي للأمام، يقلل المشي للخلف من الحمل المباشر على الركبة، حيث يتم امتصاص جزء أكبر من الصدمة عبر مفصل الكاحل.

كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟

نتائج علمية داعمة

وأوضح باحثون من جامعة تشانغ غونغ في تايوان، أن تقوية عضلات الفخذ تقلل العبء على مفصل الركبة سواء أثناء المشي للأمام أو للخلف.

وشملت التحليل 13 تجربة سريرية على أكثر من 480 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 40 و68 عامًا، أظهر أن من مارسوا المشي للخلف 3 إلى 4 مرات أسبوعيًا لمدة 15 دقيقة شعروا بانخفاض واضح في شدة الألم مقارنة بالعلاج الطبيعي التقليدي فقط.

وجاءت النتائج ، بأن المتطوعون الذين جمعوا بين المشي للخلف وتمارين التوازن والوقوف من وضع الجلوس دون استخدام اليدين حققوا أفضل نتائج في تخفيف الألم وتحسين المرونة.

كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟

آراء الخبراء

ويقول أخصائي العلاج الطبيعي تيم ألارديس من Surrey Physio، إن المشي للأمام يبدأ عادة بملامسة الكعب للأرض، بينما المشي للخلف يعتمد على مقدمة القدم، ما يقلل الحمل على الركبة.

وتشير دراسات أخرى إلى أن المشي للخلف قد يخفف أيضًا من آلام أسفل الظهر، كما يساعد مرضى السكتة الدماغية على تحسين التوازن وسرعة المشي.

وبعض الأبحاث ربطت بين المشي للخلف وتنشيط القشرة الأمامية للدماغ، المسؤولة عن التفكير واتخاذ القرار، ما قد يساهم في تقليل التدهور المعرفي.

كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟

تحذيرات ونصائح مهمة

وينصح الخبراء بالبدء بالمشي للخلف على جهاز السير الكهربائي لتجنب السقوط. لذا يجب توخي الحذر عند ممارسة التمرين في الهواء الطلق، خاصة لمرضى خشونة الركبة الذين قد يعانون من عدم الثبات.

ويؤكد مختصون، أن المشي للخلف ليس بديلًا كاملًا للعلاج، لكنه تمرين مساعد فعال ضمن نمط حياة نشط.

المشي للخلف خشونة الركب علاج آلام الركبة تمارين الركبة تقوية عضلات الفخذ التهاب المفاصل العلاج الطبيعي آلام المفاصل

