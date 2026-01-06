فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من فنلندا، أن الساونا تشهد إقبالًا متزايدًا في المملكة المتحدة، ليس بدافع السياحة أو التقاليد، ولكن نتيجة انتشار ادعاءات بأنها مفيدة للصحة.

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

أصبحت الساونا جزءًا من نمط الحياة الصحي الحديث، لما لها من فوائد محتملة على صحة القلب والنوم وتقليل التوتر، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويروج خبراء الصحة للساونا كوسيلة لتحسين صحة القلب وتقليل التوتر، ووصفها عالم الأعصاب الأمريكي د. أندرو هوبرمان بأنها «تدريب قلبي سلبي».

قال الدكتور هوبرمان، أستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة ستانفورد، والذي يمتلك أكثر من 7 ملايين متابع على إنستجرام ويوتيوب، وساهم بشكل كبير في نشر ثقافة الساونا عالميًا.

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

ماذا تقول الدراسات العلمية؟

وربطت الدراسة الاستخدام المنتظم للساونا بانخفاض خطر أمراض القلب، والسكتات الدماغية، والخرف.

وشهدت نتائج الدراسة، أن الأشخاص الذين يستخدمون الساونا من 4 إلى 7 مرات أسبوعيًا:

ـ أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية قاتلة بنسبة تصل إلى 60%

ـ أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة 50%

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن حتى جلسة واحدة قد تحسن مؤقتًا الدورة الدموية، ضغط الدم.

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

كيف تؤثر الساونا على الجسم؟

وأوضح الباحثون أن التعرض للحرارة يرفع معدل ضربات القلب، ويسبب تمدد الأوعية الدموية بطريقة تشبه تأثير التمارين الرياضية ولكن دون مجهود بدني، وهذا التأثير يفسر اهتمام أطباء القلب بالساونا كوسيلة داعمة للصحة.

وفقًا لـ جمعية الساونا البريطانية، أن حرارة الساونا تساعد على إفراز هرمون الأوكسيتوسين المرتبط بالشعور بالراحة النفسية.