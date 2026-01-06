قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس مصر.. كوت ديفوار تتقدم على بوركينا فاسو في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025
حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور
أحمد موسى : مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية .. الطلبة كانت بتقعد على الأرض
وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه .. قدم الآن
أحمد موسى: الاستقبال الذي يلقاه الرئيس السيسي يعبر عن التقدير الكبير له
أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء
مسؤول سوري: تقدم المفاوضات مع إسرائيل مستحيل دون جدول زمني واضح للانسحاب
السيسي: وحدة المصريين صمام الأمان ولن نسمح بالمساس بتماسك الشعب
من كاتدرائية ميلاد المسيح.. الرئيس السيسي: وصيتي لكم «وحدتنا»
أحمد موسى : دخول الغاز إلى قرى مصر حلم تحقق في عهد الرئيس السيسي
بريطانيا وأمريكا على موعد مع وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا
البابا تواضروس يحتفل بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من فنلندا، أن الساونا تشهد إقبالًا متزايدًا في المملكة المتحدة، ليس بدافع السياحة أو التقاليد، ولكن نتيجة انتشار ادعاءات بأنها مفيدة للصحة.

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

أصبحت الساونا جزءًا من نمط الحياة الصحي الحديث، لما لها من فوائد محتملة على صحة القلب والنوم وتقليل التوتر، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويروج خبراء الصحة للساونا كوسيلة لتحسين صحة القلب وتقليل التوتر، ووصفها عالم الأعصاب الأمريكي د. أندرو هوبرمان بأنها «تدريب قلبي سلبي».

قال الدكتور هوبرمان، أستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة ستانفورد، والذي يمتلك أكثر من 7 ملايين متابع على إنستجرام ويوتيوب، وساهم بشكل كبير في نشر ثقافة الساونا عالميًا.

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

ماذا تقول الدراسات العلمية؟

وربطت الدراسة الاستخدام المنتظم للساونا بانخفاض خطر أمراض القلب، والسكتات الدماغية، والخرف.

وشهدت نتائج الدراسة، أن الأشخاص الذين يستخدمون الساونا من 4 إلى 7 مرات أسبوعيًا:
ـ أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية قاتلة بنسبة تصل إلى 60%
ـ أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة 50%

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن حتى جلسة واحدة قد تحسن مؤقتًا الدورة الدموية، ضغط الدم.

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

كيف تؤثر الساونا على الجسم؟

وأوضح الباحثون أن التعرض للحرارة يرفع معدل ضربات القلب، ويسبب تمدد الأوعية الدموية بطريقة تشبه تأثير التمارين الرياضية ولكن دون مجهود بدني، وهذا التأثير يفسر اهتمام أطباء القلب بالساونا كوسيلة داعمة للصحة.

وفقًا لـ جمعية الساونا البريطانية، أن حرارة الساونا تساعد على إفراز هرمون الأوكسيتوسين المرتبط بالشعور بالراحة النفسية.

الساونا فوائد الساونا الساونا وصحة القلب الساونا والنوم العلاج بالحرارة تقليل التوتر الصحة القلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

حسام حسن

عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

المدارس المصرية اليابانية 2026

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

بالصور

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد