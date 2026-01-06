طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

تلجأ كثير من النساء للبحث عن طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بعيدًا عن المستحضرات الكيميائية أو التاتو، خاصة مع زيادة الاهتمام بالمظهر الطبيعي.

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

وتوجد وصفات طبيعية تعتمد على زيوت ومكونات منزلية قد تساعد على تحفيز نمو شعر الحواجب عند استخدامها بانتظام.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز الطرق الطبيعية لتكثيف الحواجب كما نشر في موقع موقع Real Simple، ومن أبرزها:

ـ زيت الخروع:

يُعد من أكثر الزيوت شيوعًا لتكثيف الحواجب، لاحتوائه على أحماض دهنية تساعد في تغذية بصيلات الشعر. يُستخدم بتدليك كمية قليلة على الحواجب يوميًا قبل النوم.

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

ـ زيت جوز الهند:

يساعد زيت جوز الهند على ترطيب الجلد حول الحواجب وتحسين الدورة الدموية، ما قد يخلق بيئة مناسبة لنمو الشعر. يُفضّل استخدامه 3 مرات أسبوعيًا مع التدليك.

ـ زيت الزيتون:

غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الشعر. توصي المواقع الأجنبية بتدليك الحواجب بقطرات قليلة منه وتركه لمدة 30 دقيقة أو طوال الليل.

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

ـ جل الصبار (الألوفيرا):

يساعد جل الصبار على ترطيب البشرة وتهدئة الجلد، وقد يساهم في دعم نمو شعر الحواجب عند استخدامه بانتظام لمدة 20 دقيقة يوميًا.

ـ عصير البصل:

يحتوي البصل على نسبة عالية من الكبريت، وهو عنصر أساسي لإنتاج الكولاجين الذي يدعم نمو الشعر. يُوضع العصير على الحواجب لمدة 15 دقيقة ثم يُغسل جيدًا.

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

ـ صفار البيض:

مصدر غني بالبروتين والبيوتين، وهما عنصران مهمان لصحة الشعر. يُستخدم صفار البيض كقناع على الحواجب مرتين أسبوعيًا.

ـ التدليك اليومي للحواجب:

ويمكن للتدليك الخفيف للحواجب بأطراف الأصابع يحفّز تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، ما قد يساعد على زيادة كثافتها بمرور الوقت.

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نصائح مهمة لنتائج أفضل

ـ الاستمرار على الوصفة لعدة أسابيع لرؤية نتائج

ـ إجراء اختبار حساسية قبل استخدام أي مكوّن طبيعي.

ـ تجنب الإفراط في نتف الحواجب أو استخدام الشمع لفترات طويلة.