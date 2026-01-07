قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط
مقتـ.ـل إسرائيلي من الحريديم خلال حادث دهــ.ـس في القدس المحتلة
فيه ناس تتحاسب وتدخل السجن .. طارق يحيى: ملف عبدالحميد معالي مع الزمالك «كارثة»
مصطفى الفقي ينفي التعصب: الأقباط والمسلمون في مصر ليسوا مُتعصبين كما يروّج البعض |فيديو
ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال
إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى
غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها
مطرانية بورسعيد: جرح الطفــ.ـل آدم من عقر الكلب الضال «صعب» ويحتاج رعاية فائقة.. والمشككين كاذبون |شاهد
تجاوز الـ 48 ألفا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء
عاملين لينا مليون حساب.. إعلامي: نقدر نكسب كوت ديفوار طبعًا .. اسألوا دروجبا واسألوا التاريخ | فيديو
إبراهيم فايق يوجّه رسالة لـ منتخب كوت ديفوار قبل مواجهة الفراعنة
4 تمارين بسيطة تخلّصك من إجهاد العينين بسبب الشاشات .. خلال دقائق يوميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

4 تمارين بسيطة تخلّصك من إجهاد العينين بسبب الشاشات .. خلال دقائق يوميًا

تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا
تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا
آية التيجي

مع تزايد ساعات العمل أمام الشاشات والهواتف الذكية، أصبح إجهاد العينين من أكثر المشكلات شيوعًا، حيث يسبب التعب والصداع وتشوش الرؤية وجفاف العين. 

تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا

ويمكن لبعض التمارين السهلة أن تساعد على إراحة العينين وتنشيط عضلاتهما وتحسين وضوح الرؤية، دون الحاجة إلى أدوات أو وقت طويل.
 

وفيما يلي نستعرض أبرز 4 تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا في دقائق معدودة، وفقا لما نشر في كشف Times of India، وتشمل:
- تدليك راحة اليد لتهدئة العينين:
قم بفرك راحتي يديك بقوة حتى تشعري بالدفء، ثم ضعهما برفق على عينيك المغلقتين مع ثني الأصابع لحجب الضوء تمامًا. استرخ في الظلام لمدة دقيقتين مع التنفس بعمق.

يساعد هذا التمرين على تهدئة الأعصاب المتعبة وتحسين تدفق الدم حول العين، ويُنصح بتكراره مرتين يوميًا خاصة بعد الجلوس الطويل أمام الشاشات.

تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا

- تمرين التركيز القريب والبعيد:
مد ذراعك للأمام وركز نظرك على إبهامك لمدة ثلاث ثوانٍ، ثم انقل بصرك إلى جسم بعيد على مسافة نحو 6 أمتار لثلاث ثوانٍ أخرى.

كرر التمرين 15 مرة مع الرمش المنتظم، حيث يقوي هذا التمرين عضلات التركيز ويقلل من تشوش الرؤية الناتج عن التحديق المستمر.

تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا

- تمرين رسم الرقم ثمانية:
تخيل الرقم «8» مائلًا أمامك على بعد نحو 3 أمتار، وتتبعه بعينيك فقط لمدة 30 ثانية في اتجاه عقارب الساعة، ثم 30 ثانية في الاتجاه العكسي.

يساعد هذا التمرين على زيادة مرونة عضلات العين وتخفيف التصلب البصري الناتج عن الاستخدام المكثف للشاشات.

تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا

- تمرين تتبع القلم:
أمسك قلمًا على مستوى العين، وحركه ببطء من اليسار إلى اليمين 10 مرات، ثم من أعلى إلى أسفل 10 مرات أخرى، مع تثبيت الرأس.

بعد كل حركة، قم بالرمش السريع 20 مرة لترطيب العينين وتنشيط الدموع الطبيعية، ما يحسن من حركة العين وقدرتها على تتبع الأشياء اليومية.

إجهاد العينين تمارين للعين علاج إجهاد العين تعب العين من الشاشات تمارين تقوية عضلات العين تشوش الرؤية صحة العين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

دينا علاء

جوزها ضربها بالرصاص | مفاجأة صادمة في مقتل بطلة الجودو بالإسكندرية

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

إسراء عبد المطلب مذيعة صدى البلد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟

ترشيحاتنا

مصطفى محمد

«الغندور» يكشف كواليس حديث إبراهيم حسن مع مصطفى محمد بعد مباراة بنين

منتخب الجزائر

«معلومي»: الجزائر تواجه أزمة قبل مواجهة نيجيريا

تاريخ مواجهات مصر و كوت ديفوار

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار قبل موقعة السبت

بالصور

4 تمارين بسيطة تخلّصك من إجهاد العينين بسبب الشاشات .. خلال دقائق يوميًا

تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا
تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا
تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا

المشي للخلف 15 دقيقة قد يُخفف آلام خشونة الركبة.. اعملها 3 لـ 4 مرات أسبوعيًا

كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟
كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟
كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

صيانة
صيانة
صيانة

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد