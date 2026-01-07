4 تمارين بسيطة تخلّصك من إجهاد العينين بسبب الشاشات .. خلال دقائق يوميًا

مع تزايد ساعات العمل أمام الشاشات والهواتف الذكية، أصبح إجهاد العينين من أكثر المشكلات شيوعًا، حيث يسبب التعب والصداع وتشوش الرؤية وجفاف العين.

تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا

ويمكن لبعض التمارين السهلة أن تساعد على إراحة العينين وتنشيط عضلاتهما وتحسين وضوح الرؤية، دون الحاجة إلى أدوات أو وقت طويل.



وفيما يلي نستعرض أبرز 4 تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا في دقائق معدودة، وفقا لما نشر في كشف Times of India، وتشمل:

- تدليك راحة اليد لتهدئة العينين:

قم بفرك راحتي يديك بقوة حتى تشعري بالدفء، ثم ضعهما برفق على عينيك المغلقتين مع ثني الأصابع لحجب الضوء تمامًا. استرخ في الظلام لمدة دقيقتين مع التنفس بعمق.

يساعد هذا التمرين على تهدئة الأعصاب المتعبة وتحسين تدفق الدم حول العين، ويُنصح بتكراره مرتين يوميًا خاصة بعد الجلوس الطويل أمام الشاشات.

- تمرين التركيز القريب والبعيد:

مد ذراعك للأمام وركز نظرك على إبهامك لمدة ثلاث ثوانٍ، ثم انقل بصرك إلى جسم بعيد على مسافة نحو 6 أمتار لثلاث ثوانٍ أخرى.

كرر التمرين 15 مرة مع الرمش المنتظم، حيث يقوي هذا التمرين عضلات التركيز ويقلل من تشوش الرؤية الناتج عن التحديق المستمر.

- تمرين رسم الرقم ثمانية:

تخيل الرقم «8» مائلًا أمامك على بعد نحو 3 أمتار، وتتبعه بعينيك فقط لمدة 30 ثانية في اتجاه عقارب الساعة، ثم 30 ثانية في الاتجاه العكسي.

يساعد هذا التمرين على زيادة مرونة عضلات العين وتخفيف التصلب البصري الناتج عن الاستخدام المكثف للشاشات.

- تمرين تتبع القلم:

أمسك قلمًا على مستوى العين، وحركه ببطء من اليسار إلى اليمين 10 مرات، ثم من أعلى إلى أسفل 10 مرات أخرى، مع تثبيت الرأس.

بعد كل حركة، قم بالرمش السريع 20 مرة لترطيب العينين وتنشيط الدموع الطبيعية، ما يحسن من حركة العين وقدرتها على تتبع الأشياء اليومية.