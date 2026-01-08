قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
كاف يعيد ذكريات صدام حسام حسن مع مدرب كوت ديفوار في كان 2006
بكين: استعداد الصين لتعميق العلاقات الاقتصادية مع فنزويلا يظل دون تغيير
عادل حقي: ما عنديش ولاد وبنت أخويا هي اللي اتوفت
قطـ.ع الرءوس.. محاكمة سوري بألمانيا بتهمة الضلوع في جرائم ارتكبها داعش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
رنا عصمت

يعد الرهاب الاجتماعي  أو اضطراب القلق الاجتماعي بأنه اضطراب نفسي شائع عند المراهقين، يعاني المصاب به من خوف شديد يستمر لفترات طويلة، وينتج عن التعرض للمواقف الاجتماعية، ويمكن لهذا الاضطراب أن يؤثر كثيرًا في جودة الحياة، ما يعيق القدرة على إنجاز المهام والأنشطة اليومية.

تظهر أعراض الرهاب الاجتماعي قبل أو بعد أو أثناء التعرض لأنشطة أو مواقف اجتماعية محددة أو عامة، وتشمل أعراض جسدية، ونفسية، وسلوكية، نقدمها لك فيما يلي وفقا لموقع ديلي ميل.

 أعراض الرهاب الاجتماعي الجسدية

تشمل أعراض الرهاب الاجتماعي الجسدية ما يلي:

1-احمرار الوجه بسبب الخجل.

2-التعرق.

3-الارتباك والارتعاش.

4-تسارع في ضربات القلب.

5-الغثيان الناتج عن الشعور بالتوتر الشديد.

6-شد العضلات.

7-الدوخة أو الدوار.

8-البكاء.

9-جفاف الحلق.

10-تعرق راحتي اليدين.

11-اضطراب في المعدة بما في ذلك الإسهال.

12-ضيق التنفس، أو عدم القدرة على التقاط النفس.

13-جمود الجسم في مكانه، وعدم القدرة على الحركة.

14-عدم القدرة على التواصل البصري كثيرًا عند التعامل مع الآخرين.

أعراض الرهاب الاجتماعي النفسية والسلوكية

يذكر من أعراض الرهاب الاجتماعي النفسية والسلوكية الأكثر شيوعًا ما يلي:

1-القلق الشديد قبل وأثناء وبعد •التعرض للأنشطة أو المواقف الاجتماعية.

2-تجنب التعرض للمواقف الاجتماعية، أو محاولة البقاء في الخلف والاختفاء عن الأنظار إذا كان هناك حاجة ملحة للحضور.

3-الوعي الذاتي والخوف من القيام بشيء محرج.

4-الشعور بالخوف من الآخرين في حال ملاحظتهم للتوتر والقلق الذي يشعر به.

5-الخوف من حكم الآخرين السلبي، أو الرفض والإهانة.

6-التغيب عن المدرسة أو العمل بسبب القلق والخوف من التواجد حول أشخاص آخرين.

7-الخجل الشديد من التواجد أمام الآخرين.

8-الشعور بالضياع وأن العقل فارغ، وعدم معرفة ما يقوله الشخص للآخرين.

9-الإصابة بنوبات الهلع؛ بحيث يشعر الشخص بخوف وقلق شديدين يمكن أن يستمر لبضع دقائق.

10-الإصابة ببعض مشاكل واضطرابات الصحة النفسية بما في ذلك:

-الاكتئاب.

أعراض جسدية ونفسية اضطراب نفسي الاضطراب اضطراب القلق الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

حلب

قصف سوري على شرق حلب.. ومقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال

الأمم المتحدة

العليمي يشيد بموقف الأمم المتحدة الداعم لوحدة اليمن.. ويؤكد الالتزام بمسار السلام

الملك عبدالله الثاني

الملك عبدالله: الشراكة الأردنية - الأوروبية ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي وتحقيق السلام

بالصور

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

فيديو

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد