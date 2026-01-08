اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

يعد الرهاب الاجتماعي أو اضطراب القلق الاجتماعي بأنه اضطراب نفسي شائع عند المراهقين، يعاني المصاب به من خوف شديد يستمر لفترات طويلة، وينتج عن التعرض للمواقف الاجتماعية، ويمكن لهذا الاضطراب أن يؤثر كثيرًا في جودة الحياة، ما يعيق القدرة على إنجاز المهام والأنشطة اليومية.

تظهر أعراض الرهاب الاجتماعي قبل أو بعد أو أثناء التعرض لأنشطة أو مواقف اجتماعية محددة أو عامة، وتشمل أعراض جسدية، ونفسية، وسلوكية، نقدمها لك فيما يلي وفقا لموقع ديلي ميل.

أعراض الرهاب الاجتماعي الجسدية

تشمل أعراض الرهاب الاجتماعي الجسدية ما يلي:

1-احمرار الوجه بسبب الخجل.

2-التعرق.

3-الارتباك والارتعاش.

4-تسارع في ضربات القلب.

5-الغثيان الناتج عن الشعور بالتوتر الشديد.

6-شد العضلات.

7-الدوخة أو الدوار.

8-البكاء.

9-جفاف الحلق.

10-تعرق راحتي اليدين.

11-اضطراب في المعدة بما في ذلك الإسهال.

12-ضيق التنفس، أو عدم القدرة على التقاط النفس.

13-جمود الجسم في مكانه، وعدم القدرة على الحركة.

14-عدم القدرة على التواصل البصري كثيرًا عند التعامل مع الآخرين.

أعراض الرهاب الاجتماعي النفسية والسلوكية

يذكر من أعراض الرهاب الاجتماعي النفسية والسلوكية الأكثر شيوعًا ما يلي:

1-القلق الشديد قبل وأثناء وبعد •التعرض للأنشطة أو المواقف الاجتماعية.

2-تجنب التعرض للمواقف الاجتماعية، أو محاولة البقاء في الخلف والاختفاء عن الأنظار إذا كان هناك حاجة ملحة للحضور.

3-الوعي الذاتي والخوف من القيام بشيء محرج.

4-الشعور بالخوف من الآخرين في حال ملاحظتهم للتوتر والقلق الذي يشعر به.

5-الخوف من حكم الآخرين السلبي، أو الرفض والإهانة.

6-التغيب عن المدرسة أو العمل بسبب القلق والخوف من التواجد حول أشخاص آخرين.

7-الخجل الشديد من التواجد أمام الآخرين.

8-الشعور بالضياع وأن العقل فارغ، وعدم معرفة ما يقوله الشخص للآخرين.

9-الإصابة بنوبات الهلع؛ بحيث يشعر الشخص بخوف وقلق شديدين يمكن أن يستمر لبضع دقائق.

10-الإصابة ببعض مشاكل واضطرابات الصحة النفسية بما في ذلك:

-الاكتئاب.