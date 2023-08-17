أستاذ علم نفس: اضطرابات الشخصية كلها قابلة للعلاج| فيديو

قال الدكتور علي سالم، ‏أستاذ علم النفس الاجتماعي بكلية الآداب جامعة حلوان، أنه من السهل العلاج من اضطرابات الشخصية سواء الشخصية النرجسية أو الرهاب الاجتماعي، بسبب تأثير مواقع التواصل الاجتماعي لأن الموضوع كله أمر نفسي في النهاية ولم نصل إلى المرض العقلي.

وتابع علي سالم خلال لقاء له في برنامج "8 الصبح"، تقديم الإعلامية "هبة ماهر"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن الاضطرابات النفسية واضطرابات الشخصية كلها قابلة العلاج لأن الشخص في هذه المرحلة يكون مدرك أن لديه مشكلة مثل قضاء الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي وأن هذا إدمان.