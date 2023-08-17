اعرفها.. علامات تدل على وجود اضطرابات نفسية بسبب مواقع التواصل| فيديو

‏قال الدكتور علي سالم، ‏أستاذ علم النفس الاجتماعي بكلية الآداب جامعة حلوان، أن الشخصية السيكوباتية عندما تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي تستخدمها في أذى الآخرين عن طريق الاحتيال الإلكتروني أو الابتزاز بجميع أشكاله.

وتابع علي سالم خلال لقاء له في برنامج "8 الصبح"، تقديم الإعلامية "هبة ماهر"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن هناك بعض الناس لتحقيق الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوموا بتعذيب الحيوانات أو قتلهم لمجرد تحقيق الشهرة.

‏وأضاف هناك نوع آخر وهم الأشخاص المهوسين بحب النفس وحب الذات وهذا النوع من الممكن أن يقوم بنشر 5 او 6 صور في اليوم لكي يظهر انه شخص جميل ومحبوب.