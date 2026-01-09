شاهد.. حملات أمنية على التوك توك المخالف والاشغالات بزهراء أكتوبر الجديدة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة مكبرة في مدينة زهراء أكتوبر الجديدة، بالتنسيق مع جهاز المدينة استهدفت ضبط مركبات التوك توك المخالفة ورفع الاشغالات والمخالفات في المولات والمحلات بالمدينة.



و أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من مركبات “التوك توك” المخالفة و ضبط بائع متجول غير مرخص.

وتم مراجعة عدد من المحال التجارية غير الحاصلة على تراخيص تشغيل داخل سنتر “رويال سيتي” – قطعة 10 – قطاع ب، وتحرير المخالفات اللازمة، فيما تم رفع عدد من عربات بيع السجائر والاكشاك المتنقلة للعمل دون تراخيص.

تم تحرير محاضر بالوقائع كاملة واخطار الجهات المختصة للتحقيق.