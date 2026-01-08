سايق بسرعة جنونية.. طفل يدهس عاملتي نظافة أسفل عجلات سيارة في سكن مصر.. صور

شهدت منطقة سكن مصر بمدينة زهراء أكتوبر الجديدة حادثا مروعا راح ضحيته سيدتين عاملتي نظافة دهستهما سيارة يقودها طفل بعدما اختلت عجلة القيادة بيده بسبب السرعة الجنونية للسيارة وانحرافها عن الطريق وصعودها على الرصيف ودهس العاملتين ما أسفر عن وفاتهما في الحال.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم وسقوط ضحايا، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الاسعاف وتبين من الفحص مصرع سيدتين عاملتي نظافة بعد دهس سيارة لهما.

وأشارت التحريات إلى أن سياىة ملاكي كان يقودها طفل وبرفقته صديقه كانت تسير بسرعة جنونية في شارع سكن مصر وصعدت بشكل مفاجئ أعلى الرصيف الذي يجلس عليه عاملات النظافة المختصات بتنظيف الشارع فدهس اثنتين منهم وتهشمت مقدمة وإطارات السيارة بسبب شدة الارتطام بالرصيف.

تم نقل جثتي الضحيتين الى المستشفى وتم التحفظ على الطفل و السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.