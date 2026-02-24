آلاء علي: دوري في كان ياما كان لا يشبهني

قالت الفنانة آلاء علي إن بعض المشاهد في مسلسل «سوا سوا» جاءت بشكل ارتجالي، موضحة أن مساحة الارتجال أضافت تلقائية وروحًا خاصة على العمل، وأسهمت في خروج المشاهد بشكل أقرب إلى الجمهور.



وعن دورها في مسلسل «كان يا ما كان»، أوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج «كأس إنرجي للدراما» عبر راديو إنرجي 92.1، مع محمد طارق أضا، أن الشخصية بعيدة تمامًا عن شخصيتها الحقيقية، وهو ما جعل التجربة صعبة بالنسبة لها، خاصة أنها احتاجت إلى جهد كبير للدخول في تفاصيلها النفسية والتعامل مع أبعادها المختلفة.



كما عبّرت عن سعادتها بالتعاون مع الفنان ماجد الكدواني، مؤكدة أنه "أحسن ممثل وبني آدم في الدنيا"، ومشيرة إلى أنها تتمنى أن تصل إلى مكانته فنيًا وإنسانيًا، خاصة أنه يتمتع بهدوء داخلي كبير ينعكس على أدائه وتعاملاته في موقع التصوير.



وكشفت آلاء أنها تنتظر عرض مسلسل «بابا وماما جيران» خلال النصف الثاني من شهر رمضان، لافتة إلى وجود حالة من الكيمياء الفنية بينها وبين الفنان محمود حافظ، وهو ما تتمنى أن يلمسه الجمهور على الشاشة.



وتشهد حلقة يوم الخميس من كل اسبوع حديثا مفصلا عن دراما رمضان من لجنة تحكيم النقاد في برنامج كأس إنرجي للدراما المكونة من الناقد محمد نبيل، والناقدة فايزة هنداوي، والناقد رامي المتولي.