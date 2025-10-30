حادث مروع بزهراء أكتوبر الجديدة.. ميكروباص حضانة يصطدم بآخر وإصابات بين الأطفال| صور

شهدت مدينة زهراء أكتوبر الجديدة حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وميكروباص حضانة بداخله أطفال ما أسفر عن إصابة عدد منهم وتهشم السيارتين.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم في مدينة زهراء أكتوبر الجديدة قطاع د وحدوث إصابات، انتقلت على الفور قوات الامن إلى مسرح الواقعة وتبين من الفحص اصطدام سيارة ميكروباص أخرى بميكروباص آخر يقل حوالي ١٢ طفل عائدين من الحضانة ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح وكدمات وسحجات.

نقلت سيارة الاسعاف الاطفال المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم التحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.