دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

نجا حفيدا النائبة صبورة السيد والدة المخرج محمد سامي من حادث تصادم سيارتهما. وكتب سامي عبد العزيز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروهٍ سواه، ما إن سجدتُ لله شاكراً نجاة حفيدتي، اثر حادث تصادمٍ حتى فزعتُ بخبر إصابة حفيدي وسقوطه على رأسه ودخوله الرعاية المركّزة.

إصابة حفيدي النائبة صبورة السيد

وتابع والد المخرج محمد سامي في منشوره : الحمد لله ثم الحمد لله وأسجد لله حامداً شاكراً لأنه وحده القادر على البلاء والشفاء وعلى كل أمرٍ حكيمٍ رحيم اللهم أتمّ عليهما نعمتك بالعافية ، واحفظ أبناءنا وأحفادنا من كل سوء دعواتكم الصادقة لهما بالعافية والشفاء ، فالدعاء حصنُ المؤمن وسلامه.