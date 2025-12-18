قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
الداخلية تكشف حقيقة إثارة عدد من الأجانب للفوضى بأحد شوارع الإسكندرية
بسبب الأمطار الغزيرة.. تأجيل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب لإشعار آخر
بوابة السماء تنفتح على الطفولة: قراءة بصرية جديدة في معرض لـ أوبو العالمية
بعد انتشار الفيروسات التنفسية.. أسعار لقاح الإنفلونزا وطريقة التطعيم
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل للشعب السوداني في مساعيه لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة
مشهد وطني.. كبار السن يُوجّهون رسالة مشاركة قوية في التصويت لإعادة انتخابات النواب بالشرقية

إبراهيم القادري

تصدّر كبار السن المشهد الانتخابي، من خلال إقبالهم على لجان الاقتراع للمشاركة في  انتخابات مجلس النواب 2025 ، في يومها الثاني بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن مرحلة الإعادة، في مشهد يعكس حرصهم على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدار يومين متتاليين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتضم جولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة، هي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لجان الاقتراع الفرعية، التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث تبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً، على مدار يومي الاقتراع.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام الصارم بضوابط الدعاية الانتخابية الصادرة عنها، وعلى رأسها فترة «الصمت الدعائي»، التي يُحظر خلالها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية ممارسة أي أعمال دعاية انتخابية، فضلًا عن منع أي شكل من أشكال التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع. وحذرت الهيئة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد مثل هذه الخروقات.

كما حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم عدد من التيسيرات لتسهيل ممارسة المواطنين حقهم الدستوري في الاقتراع، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، من خلال تخصيص معظم لجان الاقتراع الفرعية في الطوابق الأرضية للمراكز الانتخابية، وتزويدها بلوحات إرشادية تتضمن رمز الاستجابة السريع (QR Code)، بما يتيح للناخبين مسحه عبر الهاتف المحمول للحصول على معلومات إضافية حول ضوابط وآليات التصويت، إلى جانب مواد توعوية توضح كيفية إبداء الرأي، بما يسهم في تسهيل عملية الاقتراع.

وتُجرى العملية الانتخابية تحت متابعة عدد من بعثات المنظمات الدولية، في مقدمتها جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

