مشهد وطني.. كبار السن يُوجّهون رسالة مشاركة قوية في التصويت لإعادة انتخابات النواب بالشرقية

تصدّر كبار السن المشهد الانتخابي، من خلال إقبالهم على لجان الاقتراع للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 ، في يومها الثاني بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن مرحلة الإعادة، في مشهد يعكس حرصهم على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدار يومين متتاليين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتضم جولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة، هي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لجان الاقتراع الفرعية، التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث تبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً، على مدار يومي الاقتراع.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام الصارم بضوابط الدعاية الانتخابية الصادرة عنها، وعلى رأسها فترة «الصمت الدعائي»، التي يُحظر خلالها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية ممارسة أي أعمال دعاية انتخابية، فضلًا عن منع أي شكل من أشكال التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع. وحذرت الهيئة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد مثل هذه الخروقات.

كما حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم عدد من التيسيرات لتسهيل ممارسة المواطنين حقهم الدستوري في الاقتراع، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، من خلال تخصيص معظم لجان الاقتراع الفرعية في الطوابق الأرضية للمراكز الانتخابية، وتزويدها بلوحات إرشادية تتضمن رمز الاستجابة السريع (QR Code)، بما يتيح للناخبين مسحه عبر الهاتف المحمول للحصول على معلومات إضافية حول ضوابط وآليات التصويت، إلى جانب مواد توعوية توضح كيفية إبداء الرأي، بما يسهم في تسهيل عملية الاقتراع.

وتُجرى العملية الانتخابية تحت متابعة عدد من بعثات المنظمات الدولية، في مقدمتها جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.