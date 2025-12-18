قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

محافظات

تطوير شرايين حيوية تربط بين أحياء بورسعيد ومحاور تدعم الربط الإقليمي بالمحافظات

أعمال تطوير متكاملة بعدد من الأحياء
أعمال تطوير متكاملة بعدد من الأحياء
محمد الغزاوى

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، تحت توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، خطة الشاملة لرفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، والتي تمثل شرايين حيوية تربط أحياء بورسعيد ببعضها البعض، وتدعم الربط الإقليمي بالمحافظات المجاورة في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذًا لرؤية محافظة بورسعيد نحو تطوير شامل ومستدام.

ويأتي تنفيذ هذه الخطة بالتزامن مع احتفالات محافظة بورسعيد بالعيد القومي الـ69، تأكيدًا على ما تشهده الباسلة من طفرة غير مسبوقة في مشروعات التطوير والبنية التحتية، بما يعكس حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.


أعمال تطوير متكاملة بعدد من الأحياء 

حي المناخ 

 جرى رفع كفاءة شارع جليلة البحراوي تحت إشراف جهاز تعمير سيناء، ويشمل رصف الطرق، وتطوير منظومة الإضاءة العامة، بالإضافة إلى رصف ورفع كفاءة شارع محمد عبده بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.


حى الزهور

 

تمت أعمال رفع كفاءة المنطقة الواقعة بين شارعي محمد سلامة وحسني مبارك مع رفع كفاءة الإضاءة العامة وتغيير نوازل الصرف الصحي و طلاء واجهات العمارات السكنية

 حي الجنوب

 تنفيذ خطة شاملة لتطوير محاور  عزمي وبحري وقبلي قناة الاتصال، بما يدعم الحركة المرورية ويعزز الربط بين المناطق المختلفة داخل و خارج المحافظة. وجرى تطوير طريق بحري وقبلي قناة الاتصال بدءا من شارع محمد علي حتي امتداد شارع عزمي والوصلة من كوبري النصر العائم حتي تقاطع شارع عزمي مع طريق الشاحنات متضمنة الحل المروري لمنطقة تقاطع دخول وخروج معدية الرسوه والكوبري العائم ومنفذ النصر ،نظرا لأهمية الطريق الحيويّة، لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، والمظهر الحضاري اللائق بالمحافظة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة على أرض بورسعيد

وضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة منظومة الطرق و المحاور والميادين في كافة مناحي المحافظة، تم الانتهاء من رصف وإنارة طريقة ترعة السلام من كمين شادر عزام بطول 5 كيلو اتجاه المنزلة، حيث  شملت أعمال التطوير و رفع كفاءة الطريق، أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات المرورية وتوسعة الطريق، وتجميل و إضاءة الشارع، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار  . فضلٱ عن إنارة الحزام الآمن بحي الجنوب تحت إشراف جهاز تعمير سيناء، مع استكمال أعمال الإنارة بإشراف إدارة المشروعات بالمحافظة.


 مدينة بورفؤاد   

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية بالمحافظة، كثفت الأجهزة التنفيذية جهودها في أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الجامعة بمدينة بورفؤاد بدءًا من شارع بن خلدون حتى التأميم وشارع عادل الجزار من شارع الجامعة حتى شارع 23 يوليو وذلك عقب الانتهاء من أعمال تدعيم بلاعات الأمطار وتركيب الإنترلوك، وصب البردورات بالإضافة إلى صيانة أعمدة الكهرباء وتركيب كشافات إنارة ليد حديثة بقدرة 150 وات، إلى جانب أعمال التجميل والتنسيق الحضاري، بما يساهم في تعزيز السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورفؤاد.


هذا بالإضافة إلي تطوير ورفع كفاءة شارع الجامعة والمتفرعات (عباس علام – عمر مكرم)، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، بما يحقق مظهرًا حضاريًا ويسهم في تسهيل الحركة اليومية للمواطنين.


وأكد اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، أن الخطة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والطرق تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق داخل الأحياء و دعم الربط بين بورسعيد والمحافظات المجاورة و رفع مستوى الأمان المروري. و استعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين المحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن هذه المشروعات يتم تنفيذها وفق جداول زمنية محددة، وبالتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المختلفة، بما يحقق تطلعات أبناء بورسعيد.

وأضاف اللواء محب حبشي أن تزامن تنفيذ هذه المشروعات مع احتفالات العيد القومي الـ69 لبورسعيد يعكس حرص الدولة على أن يشعر المواطن بما يتحقق من إنجازات حقيقية على أرض الواقع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من مشروعات التطوير في مختلف القطاعات.


وتواصل محافظة بورسعيد تنفيذ خططها الطموحة لتطوير شبكة الطرق والمحاور، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة، وبما يعزز من مكانة بورسعيد كمدينة رائدة في التخطيط الحضاري وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، تزامنًا مع احتفالاتها بعيدها القومي المجيد.

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
عادل إمام
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
إيرينا يسري
