الداخلية تكشف حقيقة سرقة حديد كوبرى بالقاهرة
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
فن وثقافة

عجبني واستمتعت به.. شوبير يشيد بـ فيلم الست

الست
الست
يارا أمين

عبر الإعلامي أحمد شوبير، عن إعجابه بفيلم “الست” واستمتاعه به مؤكدًا على حبه لأم كلثوم.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “لسه خارج من فيلم الست حالا .. اللي شاف غير اللي سمع انا شخصيا الفيلم عجبني واستمعت بساعتين من ابداع منى زكى وسيد رجب ومحمد فراج وكل النجوم اللي منورين الفيلم .. نسيت اقول انا بقالي ٢٢ سنه مدخلتش سينما من ايام الجزيرة لكن اعمل ايه بقي عشق الست رجعني لها تاني”.

رد منى زكي

خرجت الفنانة منى زكي عن صمتها للرد على الجدل المثار حول أدائها في فيلم "الست"، مؤكدة أنها قدّمت كل ما بوسعها لتجسيد شخصية كوكب الشرق أم كلثوم بصورة تليق بمكانتها، ووصفتها بأنها أسطورة وأيقونة عربية خالدة.

وقالت منى زكي في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر: “قدمت أقصى ما عندي حتى نُكرِّم أسطورة وأيقونة كبيرة في الوطن العربي. كنت أعمل على تطوير نفسي ورفع مستوايا، وبذلت كل جهدي. لا أعرف ماذا كان يُفترض أن أفعل أكثر من ذلك. بالتأكيد هناك الأفضل، وبالتأكيد لديّ أخطاء، وكل ذلك وارد، لكن ضميري مرتاح.”

حقق فيلم الست، إيرادات عالية في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية. 

فيلم الست

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.

بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري وغيرهم.

الإعلامي أحمد شوبير شوبير فيلم "الست" أم كلثوم منى زكى

