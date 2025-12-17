القصة أكبر منك..إعلامي يوجّه رسالة لـ كاتب فيلم الست

وجه الإعلامي محمد علي خير، رسالة إلى الكاتب أحمد مراد، مؤلف فيلم الست، على تجسيد شخصية كوكب الشرق أم كلثوم معترضًا على هذه الفكرة.

وكتب خير عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "قصة حياة أم كلثوم أكبر كثيرًا من أحمد مراد، ليته توقف عند حفل افتتاح المتحف الكبير، وكنا خلصنا وشكرناه".

رد منى زكي

خرجت الفنانة منى زكي عن صمتها للرد على الجدل المثار حول أدائها في فيلم "الست"، مؤكدة أنها قدّمت كل ما بوسعها لتجسيد شخصية كوكب الشرق أم كلثوم بصورة تليق بمكانتها، ووصفتها بأنها أسطورة وأيقونة عربية خالدة.

وقالت منى زكي في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر: “قدمت أقصى ما عندي حتى نُكرِّم أسطورة وأيقونة كبيرة في الوطن العربي. كنت أعمل على تطوير نفسي ورفع مستوايا، وبذلت كل جهدي. لا أعرف ماذا كان يُفترض أن أفعل أكثر من ذلك. بالتأكيد هناك الأفضل، وبالتأكيد لديّ أخطاء، وكل ذلك وارد، لكن ضميري مرتاح.”

حقق فيلم الست، إيرادات عالية في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية.

فيلم الست

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.

بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري وغيرهم.