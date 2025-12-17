صحة الإسماعيلية: خطة للتأمين الطبي داخل وخارج المقار الانتخابية

أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية عن خطة التأمين الطبي خلال انتخابات الاعادة لمجلس النواب ٢٠٢٥، يومي الأربعاء والخميس ١٧ و١٨ من شهر ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظة استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن المديرية أعدت خطة للتأمين الطبي داخل وخارج المقار الانتخابية، ومنها إعداد خطة وقائية وقيام أقسام ترصد الأمراض المعدية، مراقبة الأغذية وصحة البيئة بأعمالهم في محيط اللجان الانتخابية، فضلًا عن قيام فرق المكافحة بتطهير اللجان الانتخابية بالمراكز والقرى والأحياء ومعاينتها من الداخل، والتواصل مع الجهات المعنية في حال وجود أي ملاحظات لإجراء عملية الاقتراع في مناخ صحي للمواطنين.

ووجَّهت وكيل وزارة الصحة، برفع درجه الاستعداد بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، تحسبًا لأية طوارئ، مؤكدة على توفير جميع الأدوية وكل التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية خلال أيام الانتخابات.

وأشارت إلى أن الاستعدادات تضمنت قيام مراقبي مكتب الأغذية بجميع الإدارات الصحية بالمرور الميداني على ٦٢ منشأة غذائية فى محيط اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة تم خلالها سحب ١٠ عينات غذائية وإرسالها للمعمل للتأكد من سلامتها، وأسفرت الحملة عن إعدام ٤٠ كيلو أغذية و٣٥ لتر سوائل منتهية الصلاحية، وتحرير ٧٩ محضر مخالفات تنوعت بين ٣٠ محضر عدم وجود شهادة صحية، و٤٩ محضر لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لعدد ٨ منشآت غذائية لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

كما قام فريق إدارة صحة البيئة على مستوى المحافظة بالمرور والإشراف الصحي على ٧٢ مدرسة لمتابعة البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة وعمل قياسات حقلية لمصادر مياه الشرب الموجودة بها كما تم سحب ٢٥ عينة منها للفحص المعملي وإجراء التحاليل اللازمة، وذلك للتأكد من سلامة المياه وجودتها بالإضافة إلى أعمال النظافة بدائرة اللجنة الانتخابية

تأتي هذه الجهود لضمان بيئة صحية آمنة خلال العملية الانتخابية، ودعم جاهزية اللجان لاستقبال المواطنين في أفضل الظروف.