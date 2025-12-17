مدبولي لـ صدى البلد: نجحت بنسبة 99.5% في مواجهة الهجرة غير الشرعية

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي سؤال صدي البلد بشأن مواجهة الدولة للهجرة غير الشرعية بعد غرق ١٤ مصري في حادث هجرة غير شرعي متجهه لدولة اليونان.

وقال رئيس الوزراء أن الدولة نجحت في إيقاف اي خروج مراكب من الحدود المصرية لافتا ان فكرة الهجرة غير الشرعية ليست مرتبطة بمصر إنما مرتبطة بقارة أفريقيا كلها لافتا ان هناك بعض الأماكن غلي ساحل البخر المتوسط في دولة محاورة يخرج منها هذه المراكب .

وأضاف أن المشكلة ان هناك بعض المواطنين الذي يراودهم حلم السفر بطريقة غير شرعية يخرجوا من الحدود البرية من دول اخري مؤكدا أن الدولة نجحت في توقف مراكب الهجرة بنسبة ٩٩% أو أكثر مشيرا الي انه يبقي حدودنا مع الدول المجاورة والتي تصل الي آلاف كيلو المترات مما يجعل الراغبين للسفر بطريقة الهجرة غير الشرعية يذهبون الي هذه الدول للهجرة من خلال حدودها.

واشار مدبولي أن الحكومة تتعامل بمنتهي الحسم والشدة مع عصابات الهجرة غير الشرعية لايقافهم وردعهم لافتا ان حوادث الهجرة غير الشرعية أصبحت فردية لأنها كان في مصر شبه تجارة يقوم عليها عصابات لكن اليوم نجحنا في إيقاف هذا الأمر تمام منذ سنوات.