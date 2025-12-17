كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله (4 أشخاص) بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية وبحوزتهم (4 أجهزة لاب توب) وقيامهم بحث الناخبين على التصويت لصالح اثنين من المرشحين.
القبض على 4 من أنصار مرشح بالدقهلية
بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمين بدائرة المركز) وبحوزتهم (أجهزة اللاب توب الظاهرة بمقطع الفيديو) وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.