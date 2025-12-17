مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا

لقي شخص مصرعه فيما أصيب شخص آخر في حادث تصادم سيارة ربع نقل ومركبة توك توك بطريق قرية شوشة المؤدي للصحراوى الغربى بمركز سمالوط، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومركبة توك توك بطريق قرية شوشة المتجه للصحراوي الغربي بمركز سمالوط.

واسفر الحادث عن وفاة رمضان. ع. س 85 سنه، وإصابة عمر. ح. ت 36 سنه تم نقلهما للمستشفى

وكشف تقرير مفتش صحة المركز ، ان سبب الوفاة نتيجة نزيف بالمخ اثر اصطدام الرأس بجسم صلب بادعاء الحادث ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وجاري العرض علي النيابة العامة لتصريح الدفن.