قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
محافظ القليوبية يتابع إصلاح واجهات المنازل المتضررة جراء حادث قطار طوخ
وزير قطاع الأعمال يستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة تعزيز التعاون والاستثمار في الشركات المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث أوجه التعاون التنموي ويستعرض الفرص الاستثمارية

محافظ المنيا مع سفيرة الاتحاد الأوروبي
محافظ المنيا مع سفيرة الاتحاد الأوروبي
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمكتبه اليوم، السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية التي يمولها الاتحاد الأوروبي على أرض المحافظة.

ورحّب محافظ المنيا بالسفيرة، مؤكدًا تقديره للشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ودوره الحيوي في دعم قطاعات الزراعة والصحة والتعليم، باعتبارها من القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تذليل جميع المعوقات لضمان تحقيق المستهدف من المشروعات المشتركة، بما يتوافق مع خطط الدولة للتنمية الشاملة.

وخلال اللقاء، استعرض اللواء كدواني المقومات الاقتصادية والتنافسية لمحافظة المنيا، مؤكدًا أنها تمثل «أرضًا للفرص» بما تمتلكه من منطقة صناعية واعدة، وقوة بشرية شابة، وأيدٍ عاملة مدرّبة، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار.

وأوضح المحافظ أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق، أسهمت في دعم المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المحافظة.

وأضاف اللواء كدواني أن المنيا تتميز بقطاع زراعي رائد، حيث تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، وتنفرد بزراعة محاصيل استراتيجية وتصديرية، من بينها البلح والعنب والبصل والبطاطس والنباتات العطرية، مؤكدًا سعي المحافظة لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالانفتاح على التعاون الدولي.

وأشار اللواء كدوانى إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي، مستعرضًا قدرات «مجمع الذكاء المكاني» التابع للمحافظة، والذي يُعد أحد أدوات التحول الرقمي والرفع المساحي بدقة تكنولوجية عالية، ومتابعة المشروعات القومية لحظيًا، مؤكدًا أن المحافظة تُسخّر كافة إمكانياتها لدعم التحول الرقمي داخل الأجهزة التنفيذية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي، وشفافية البيانات، وسرعة اتخاذ القرار، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

من جانبها، أشادت السفيرة أنجلينا إيخهورست بحجم الإنجازات التي تشهدها محافظة المنيا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ينفذ عددًا من المشروعات في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والصناعة والصحة والتعليم.

كما كشفت عن تفقدها للمرحلة الثالثة من مشروع إعادة تدوير الصرف الزراعي بقرية «صفط الشرقية»، أحد مشروعات البرنامج القومي للصرف، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، معلنة عن البدء في المرحلة الرابعة من المشروع لتنقية المياه من المبيدات والمواد الكيماوية وإعادة استخدامها، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاستدامة البيئية.

وأعربت السفيرة عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى فتح آفاق جديدة ومكثفة للتعاون المشترك مع محافظة المنيا خلال الفترة المقبلة، واصفةً إياها بالمحافظة «المحورية» في صعيد مصر، مشيرة إلى أن النجاحات المتحققة في المشروعات القائمة تمثل دافعًا قويًا لضخ المزيد من الاستثمارات التنموية، وتعزيز الشراكة في مجالات الابتكار، والطاقة النظيفة، ودعم القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة ويرتقي بمستوى معيشة المواطن المنياوي.

ومن المقرر أن تختتم السفيرة جولتها التى استمرّت على مدار ثلاثة أيام بزيارة جامعة دراية، للقاء الطلاب وتحفيزهم على ريادة الأعمال والانخراط في مجال العمل الحر، وتأهيلهم تقنيًا لمتطلبات سوق العمل المعاصر، تأكيدًا على دور التعليم في دعم الاقتصاد الوطني.
 

المنيا محافظ المنيا سفيرة الاتحاد الأوربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

سيدات تدلين بأصواتهن في جولة الإعادة بالمطرية.. صور

ناخبون بالمطرية

توافد مكثف للناخبين أمام مدرسة عثمان بن عفان في جولة الإعادة بالمطرية.. فيديو وصور

انتخابات مجلس النواب

الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي ويقودون التفاعل أمام لجان فايد بالإسماعيلية

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد