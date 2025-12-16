المنيا تنظم ندوة لعرض فرص التدريب والتمكين الاقتصادي لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تولي ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية اهتمامًا بالغًا، في إطار رؤية متكاملة تستند إلى تحقيق التنمية المستدامة، وفتح آفاق واسعة أمام الشباب، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها الوطنية، ليس من منظور أمني فحسب، وإنما من خلال توفير حياة كريمة، وإتاحة مشروعات قومية وتنموية تستوعب طاقات الشباب، لا سيما بمحافظات الصعيد، للحد من محاولات استغلالهم في رحلات الهجرة غير الآمنة.

وفي هذا السياق نظمت وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين ندوة موسعة بعنوان «مراكب النجاة» بمركز شباب إسطال بمركز سمالوط، بهدف رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتسليط الضوء على البدائل الآمنة والفرص المتاحة لتمكين الشباب اقتصاديًا.

وتناولت الندوة حزمة من البدائل العملية، من بينها إتاحة فرص التدريب المهني من خلال مديرية العمل، وتوفير قروض ميسرة عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج «مشروعك»، فضلًا عن برامج تدريبية موجهة للسيدات ينفذها المجلس القومي للمرأة، والاستفادة من السيارات المتنقلة للتدريب الحرفي التي تجوب القرى والنجوع، إلى جانب التعريف بخط نجدة الطفل ووحدات الحماية للحد من هجرة الأطفال دون السن القانونية.

واختتمت الندوة باستعراض قنوات السفر الشرعية، والتعريف بالفرص التي تتيحها منصة «طور وغير»، والتي تقدم برامج تدريبية مجانية للشباب في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتمكينهم من رسم مستقبلهم داخل وطنهم وفق أسس علمية وقانونية.

حضر الندوة الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا وأمانى محمد مدير فرع المجلس الإقليمي للسكان وفاطمة الزهراء على مدير إدارة الطفولة و الأمومة والدكتور رضا فاروق مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وداليا محمد مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وعدد من ممثلى الجهات الشريكة .