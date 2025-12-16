قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدل السولار | تفاصيل اجتماع مهم
قبل انطلاق إعادة المرحلة الثانية.. الخريطة الزمنية المتبقية في انتخابات النواب 2025
خطوات الاشتراك في التأمين الصحي.. الرابط والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة المنيا: تقديم 519 ألف خدمة صحية وعلاجية خلال شهر نوفمبر الماضي

تقديم الخدمات الصحية
تقديم الخدمات الصحية
ايمن رياض

استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا من مديرية الصحة بالمحافظة حول جهود القطاع الصحي والخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين خلال شهر نوفمبر الماضي، مؤكدًا اهتمام الدولة المتواصل بقطاع الصحة، وحرص القيادة السياسية على دعم المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأوضح التقرير الصادر عن مديرية الصحة، برئاسة الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، أن الفترة شهدت تكثيفًا ملحوظًا للجهود داخل أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية والتخصصية، إلى جانب تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية بمختلف المستشفيات التابعة للمديرية.

العيادات الخارجية 

وأشار التقرير إلى أن أقسام الاستقبال والطوارئ استقبلت 10,720 حالة خلال شهر نوفمبر، بينما تجاوز عدد المترددين على العيادات الخارجية والتخصصية بالمستشفيات 128 ألف مريض في مختلف التخصصات، ليصل إجمالي عدد الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة إلى نحو 519 ألف خدمة.

وفيما يخص العيادات التخصصية، جاءت عيادات تنظيم الأسرة في الصدارة بعدد 90,647 مترددًا، تلتها عيادات الأطفال بعدد 65,741 مترددًا، ثم عيادات الأسنان بإجمالي 21,480 مترددًا، وعيادات الغدة الدرقية بعدد 6,214 مترددًا، إلى جانب متابعة 22,045 حالة من السيدات الحوامل، وصرف الألبان لعدد 4,403 أطفال.

كما قدمت المستشفيات خدمات علاجية متميزة ضمن المبادرات الرئاسية، شملت مبادرة صحة المرأة بعدد 31,819 مترددًا، ومبادرة صحة الأم والجنين بعدد 2,040 مترددًا، ومبادرة الأمراض المزمنة بعدد 9,473 حالة، ومبادرة السمعيات بعدد 9,116 مترددًا، إضافة إلى تقديم خدمات علاجية لعدد 25,146 حالة ضمن مبادرة علاج الأورام السرطانية، وخدمات طبية لعدد 1,216 مترددًا من كبار السن.

محافظ المنيا تقديم الخدمات الصحية العيادات الخارجية مديرية الصحة أقسام الاستقبال والطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

ترشيحاتنا

جانب من الندوة

جامعة بنها تنظم ندوة عن "الهوية والقيم في عصر المتغيرات"

ندوة للشباب

المنيا تنظم ندوة لعرض فرص التدريب والتمكين الاقتصادي لمواجهة الهجرة غير الشرعية

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان: موافقة التأمين الصحي على صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة كل شهرين بدلاً من شهر واحد

بالصور

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد