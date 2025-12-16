صحة المنيا: تقديم 519 ألف خدمة صحية وعلاجية خلال شهر نوفمبر الماضي

استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا من مديرية الصحة بالمحافظة حول جهود القطاع الصحي والخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين خلال شهر نوفمبر الماضي، مؤكدًا اهتمام الدولة المتواصل بقطاع الصحة، وحرص القيادة السياسية على دعم المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأوضح التقرير الصادر عن مديرية الصحة، برئاسة الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، أن الفترة شهدت تكثيفًا ملحوظًا للجهود داخل أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية والتخصصية، إلى جانب تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية بمختلف المستشفيات التابعة للمديرية.

العيادات الخارجية

وأشار التقرير إلى أن أقسام الاستقبال والطوارئ استقبلت 10,720 حالة خلال شهر نوفمبر، بينما تجاوز عدد المترددين على العيادات الخارجية والتخصصية بالمستشفيات 128 ألف مريض في مختلف التخصصات، ليصل إجمالي عدد الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة إلى نحو 519 ألف خدمة.

وفيما يخص العيادات التخصصية، جاءت عيادات تنظيم الأسرة في الصدارة بعدد 90,647 مترددًا، تلتها عيادات الأطفال بعدد 65,741 مترددًا، ثم عيادات الأسنان بإجمالي 21,480 مترددًا، وعيادات الغدة الدرقية بعدد 6,214 مترددًا، إلى جانب متابعة 22,045 حالة من السيدات الحوامل، وصرف الألبان لعدد 4,403 أطفال.

كما قدمت المستشفيات خدمات علاجية متميزة ضمن المبادرات الرئاسية، شملت مبادرة صحة المرأة بعدد 31,819 مترددًا، ومبادرة صحة الأم والجنين بعدد 2,040 مترددًا، ومبادرة الأمراض المزمنة بعدد 9,473 حالة، ومبادرة السمعيات بعدد 9,116 مترددًا، إضافة إلى تقديم خدمات علاجية لعدد 25,146 حالة ضمن مبادرة علاج الأورام السرطانية، وخدمات طبية لعدد 1,216 مترددًا من كبار السن.