خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
أخبار البلد

لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا

رئيس هيئة الدواء
رئيس هيئة الدواء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي شركة «داف» DAF برئاسة المهندس باسل مبارك، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة الهادفة إلى ترسيخ منظومة دوائية متكاملة تقوم على التحول الرقمي والحوكمة الفعّالة، ولمتابعة مستجدات عدد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية بالقطاع الدوائي.

تناول الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بمشروع التتبع الدوائي، ومناقشة الموقف التنفيذي لبرنامج «دوانا»، إلى جانب بحث آليات متابعة برامج تتبع النواقص، بما يسهم في إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد الدوائي، وتعزيز كفاءة التخطيط الاستباقي، وضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية، لا سيما الحيوية منها.

تطبيق الحلول الرقمية المتقدمة 


ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، أن الهيئة تولي أهمية قصوى لتطبيق الحلول الرقمية المتقدمة في إدارة المنظومة الدوائية، مشيرًا إلى أن مشروعات التتبع الدوائي وبرنامج «دوانا» تمثل ركيزة أساسية لتعزيز حوكمة سلاسل الإمداد، وضمان توافر الدواء بصورة آمنة ومستدامة، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، بما يسهم في حماية صحة المواطن وتحقيق الأمن الدوائي.

وفي هذا السياق، أشاد المهندس باسل مبارك، رئيس مجلس إدارة شركة «داف»، بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، وبالجهود التنظيمية والفنية المبذولة لتطوير البنية الرقمية للقطاع الدوائي، مؤكدًا التزام الشركة الكامل بمواصلة التعاون مع الهيئة، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لإنجاح المشروعات المشتركة، بما يعزز كفاءة المنظومة الدوائية، ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

وأكد الطرفان أهمية تعميق أطر التعاون والشراكة المؤسسية بين هيئة الدواء المصرية وشركة «داف»، واستمرار التنسيق الفني والتنظيمي، وتوحيد الجهود بما يدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، ويرسخ مبادئ الشفافية والكفاءة التشغيلية، ويعزز قدرة المنظومة الدوائية على مواكبة المتغيرات وتحقيق مستهدفات الأمن الدوائي.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لتطوير البنية الرقمية للقطاع الدوائي، وتعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة صحية مستدامة، قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وحماية صحة المواطن

هيئة الدواء التتبع الدوائي الرؤية الاستراتيجية دوانا سلاسل الإمداد صحة المواطن

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

