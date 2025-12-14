قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية | تفاصيل
«القاهرة الإخبارية» تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا بسيدني
رحلة عمرة وإعلانات.. تفاصيل زيارة محمد صلاح إلى مدينة جدة
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
لتفادي الغرامة.. أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
رقم قياسي ورد جميل.. ماذا قدم محمد صلاح في ليلة الوداع المحتمل؟
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار استهدف احتفالا يهوديا بعيد الحانوكا في سيدني
هيمن عبد الله: خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة
"لو مش عايزني ارموني في الزبالة".. أحمد السقا يرد على هجوم الجمهور بعد دعمه لـ محمد صلاح
وكيل الأزهر وأمين البحوث يتفقدان انطلاق المرحلة الثانية من اختبارات الابتعاث العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هيئة الدواء: إصدار نحو 700 ترخيص وتشغيل جديد لمؤسسات ومصانع ومستودعات

جهود هيئة الدواء
جهود هيئة الدواء
عبدالصمد ماهر

هيئة الدواء المصرية تواصل جهودها في تطوير منظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وذلك من خلال ما حققته خلال شهر نوفمبر 2025 من إنجازات في مجالات الترخيص الفني للمصانع والمستودعات والصيدليات، وخدمة الصيادلة.

في مجال التراخيص الفنية للمصانع، قامت الإدارة العامة لتراخيص المصانع بإجراء 31 معاينة لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية للتأكد من تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد (GMP)، وفقًا لقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة للعمل. كما تم إصدار 3 تراخيص فنية جديدة للتشغيل لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، وترخيص فني واحد لمركز تجميع بلازما جديد، وتجديد 19 ترخيصًا فنيًا للمصانع القائمة.

 تراخيص الصيدليات والمخازن

وفيما يخص تراخيص الصيدليات والمخازن، تم إصدار 205 رخص جديدة للصيدليات العامة والخاصة ومحال الخزن التابعة لها، و264 رخصة نقل ملكية للصيدليات العامة، و83 رخصة تعديل رسم هندسي، بالإضافة إلى إصدار وتجديد تراخيص 49 مخزن أدوية ومحل خزن تابع لمخازن الأدوية.

وفي مجال تراخيص المكاتب العلمية ومراكز الثبات والتكافؤ الحيوي، تم إصدار ترخيصين لمستودعات أدوية جديدة، وتجديد 6 تراخيص مستودعات أدوية، وتجديد 6 تراخيص مكاتب علمية رئيسية، وتجديد ترخيصي مركز تكافؤ حيوي.

وبخصوص الشهادات الإدارية للصيادلة، أطلقت الهيئة خدمة ميكنة التراخيص لتعيين مديري المنشآت الصيدلية بكافة فروع الهيئة، ما أسفر عن إصدار 1,442 شهادة تسجيل مدير، و19 شهادة إدارية/خبرة، و647 شهادة لترخيص أو نقل ملكية صيدليات، و2,234 شهادة للطلبات الورقية لتسجيل مدير المؤسسات والمنشآت الصيدلية.

أما في ما يخص سجل المستوردين وشركات التصنيع لدى الغير، فقد تم إصدار 21 رخصة قيد جديدة بسجل المستوردين، وتجديد 86 رخصة، وإعادة قيد 134 رخصة. كما تم إصدار 6 تراخيص جديدة لشركات التصنيع لدى الغير، وتجديد 16 ترخيص، وإصدار 27 رخصة ملحق ترخيص للشركات القائمة.

وفيما يتعلق بالشكاوى والاستفسارات، تعاملت الهيئة مع 69 شكوى واردة، والرد على 660 استفسار من المتعاملين معها، بما يعكس حرص الهيئة على سرعة الاستجابة والشفافية في التعامل مع المواطنين والمستفيدين.

شهادة للصيادلة الكوادر الصيدلية شكوى هيئة الدواء المصرية 2025

