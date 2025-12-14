قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس المتقلب غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

استمرار تكاثر السحب الممطرة على  مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء  يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين، طقس بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية 

وعن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وقد تصل لحد السيول على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومحافظة البحر الأحمر ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

May be an image of text

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 أمتار والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

والنسبة لخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 21 12
6 أكتوبر 21 12
بنهــــا 20 13 
دمنهور 19 12
وادي النطرون 20 13
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 20 13 
الزقازيق 21 12 
شبين الكوم 20 12
طنطا 20 13
دمياط 20 14
بورسعيد 21 15
الإسماعيلية 21 12
السويس 21 11
العريش 19 13
رفح 19 13
رأس سدر 21 10
نخل 16 05
كاترين 11 01
الطور 22 13
طابا 19 12
شرم الشيخ 23 18
الإسكندرية 20 13
العلمين 20 12
مطروح 19 12
السلوم 19 11
سيوة 21 09
رأس غارب 22 13
الغردقة 22 14
سفاجا 23 13
مرسى علم 23 15
شلاتين 26 17
حلايب 24 20
أبو رماد 27 19
رأس حدربة 24 20
الفيوم 21 11
بني سويف 21 10
المنيا 22 09
أسيوط 22 10
سوهاج 23 10
قنا 24 11 
الأقصر 24 11
أسوان 24 12
الوادي الجديد 23 12
أبوسمبل 24 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 27 19
المدينة المنورة 23 12 
الرياض 15 11
المنامة 21 18
أبوظبي 29 20
الدوحة 25 21
الكويت 17 12
دمشق 12 06
بيروت 18 15
عمان 12 08
القدس 12 09
غزة 18 15
بغداد 19 08
مسقط 26 22
صنعاء 22 09
الخرطوم 27 16
طرابلس 22 15
تونس 20 14
الجزائر 19 10
الرباط 18 11
نواكشوط 26 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 09 00
إسطنبول 12 05
إسلام آباد 20 09
نيودلهي 21 11
جاكرتا 33 24
بكين 04 06-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 15 05 
أثينا 16 07 
روما 15 09
باريس 12 09
مدريد 11 07
برلين 07 01
لندن 12 10
مونتريال 09- 09-
موسكو 05- 07- 
نيويورك 01- 04-
واشنطن 01 06-
أديس أبابا 24 11

هيئة الأرصاد طقس سيناء شبورة مائية السيول

