الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، مؤكدة أن البلاد تشهد ملامح واضحة للأجواء الشتوية مع اقتراب الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نهارًا وليلًا على مختلف أنحاء الجمهورية.

اقتراب فصل الشتاء وانخفاض الحرارة تدريجيًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نعيش هذه الأيام أجواء شتوية طبيعية تتزامن مع هذا التوقيت من العام، مشيرة إلى أن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا بعد نحو أسبوع، وهو ما يفسر التراجع التدريجي في قيم درجات الحرارة العظمى والصغرى.

برودة شديدة خلال ساعات الليل

وأوضحت غانم، خلال تصريحاتها عبر القناة الأولى المصرية، أن الانخفاض يكون أكثر وضوحًا في درجات الحرارة الصغرى، حيث تسود أجواء شديدة البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، لافتة إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع تسجيل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ نحو 20 درجة مئوية.

سحب تحجب الشمس وفرص أمطار متفرقة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد تكوّن سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس خلال النهار، إلى جانب فرص لسقوط أمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على المناطق المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، فضلًا عن مناطق من البحر الأحمر وشمال الصعيد.



درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات

وأشارت إلى أن الطقس يكون معتدلًا نسبيًا خلال ساعات النهار، بينما يميل إلى شدة البرودة ليلًا، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى نحو 12 درجة مئوية، وتنخفض إلى 10 درجات في المدن الجديدة، وتصل إلى 8 درجات في محافظات شمال الصعيد.

تحذيرات مرورية ونصائح للمواطنين

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة، ومشددة في الوقت نفسه على أهمية عدم تخفيف الملابس الشتوية طوال اليوم، مع المتابعة المستمرة لتحديثات النشرة الجوية.

