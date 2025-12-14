قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الجديدة 2025
رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة ومنطقة الزبالين بالقاهرة
شريف الشربينى: الدولة شهدت زخما عمرانيا واسعا خلال 2025
أسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 21 بالمصنعية الآن
بعد اغتيال رائد سعد.. محلل: استهدافات غزة نتاج الاحتلال وتواطؤ المجتمع الدولي
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، مؤكدة أن البلاد تشهد ملامح واضحة للأجواء الشتوية مع اقتراب الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نهارًا وليلًا على مختلف أنحاء الجمهورية.

اقتراب فصل الشتاء وانخفاض الحرارة تدريجيًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نعيش هذه الأيام أجواء شتوية طبيعية تتزامن مع هذا التوقيت من العام، مشيرة إلى أن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا بعد نحو أسبوع، وهو ما يفسر التراجع التدريجي في قيم درجات الحرارة العظمى والصغرى.

برودة شديدة خلال ساعات الليل

وأوضحت غانم، خلال تصريحاتها عبر القناة الأولى المصرية، أن الانخفاض يكون أكثر وضوحًا في درجات الحرارة الصغرى، حيث تسود أجواء شديدة البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، لافتة إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع تسجيل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ نحو 20 درجة مئوية.

سحب تحجب الشمس وفرص أمطار متفرقة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد تكوّن سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس خلال النهار، إلى جانب فرص لسقوط أمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على المناطق المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، فضلًا عن مناطق من البحر الأحمر وشمال الصعيد.
 

درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات

وأشارت إلى أن الطقس يكون معتدلًا نسبيًا خلال ساعات النهار، بينما يميل إلى شدة البرودة ليلًا، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى نحو 12 درجة مئوية، وتنخفض إلى 10 درجات في المدن الجديدة، وتصل إلى 8 درجات في محافظات شمال الصعيد.

تحذيرات مرورية ونصائح للمواطنين

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة، ومشددة في الوقت نفسه على أهمية عدم تخفيف الملابس الشتوية طوال اليوم، مع المتابعة المستمرة لتحديثات النشرة الجوية.
 

حالة الطقس الطقس الأرصاد الجوية الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

رسامة شمامسة جدد لكنيسة "العذراء والملاك غبريال والقديس بشنونة" بالمنشية

التضامن الاجتماعي

الهلال الأحمر المصري يشارك في المؤتمر الوطني لتعزيز التبرع المنتظم بالدم

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم

السفير محمود كارم: تحديات جديدة فرضت نفسها يجب تضمينها بالاستراتيجية المقبلة

بالصور

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد