انخفاض درجات الحرارة واقتراب الأجواء الشتوية.. الأرصاد توضح التفاصيل

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء شتوية معتادة في هذا التوقيت من العام، مع اقتراب البداية الرسمية لفصل الشتاء خلال نحو أسبوع.



وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في قيم درجات الحرارة نهارًا وليلاً.



ولفت إلى أنه كلما تقدمنا في شهر ديسمبر تراجعت درجات الحرارة الصغرى على مختلف محافظات الجمهورية.



وأضافت أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى أجواء معتدلة خلال ساعات النهار وشديدة البرودة ليلًا.



وأشار إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل نحو 20 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 12 درجة، وتسجل المدن الجديدة 10 درجات، في حين تصل الصغرى بمحافظات شمال الصعيد إلى 8 درجات مئوية.

