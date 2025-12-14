كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تصريحات فيرجيل فان دايك قائد فريق ليفربول، بشأن النجم محمد صلاح،عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .



وقال فان دايك عن محمد صلاح :

"نأمل جميعًا أن يعود ويكون مؤثرًا معنا لبقية الموسم".



وأضاف: "لكن في المقابل، نعرف جميعًا طبيعة كرة القدم ولا نعلم ما الذي سيحدث. أتمنى أن يبقى، لأنه أحد قادتنا، ولاعب مهم جدًا، ولا يزال وقد رأيتم ذلك امس من خلال تقديمه تمريرة حاسمة أخرى لا يزال صلاح مهمًا للنادي، لكن هناك أطرافًا أخرى في هذه المسألة".



كشفت تقارير سعودية عن تفاصيل زيارة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى مدينة جدة، والتي أثارت اهتمام الجماهير والإعلام في ظل الحديث المتكرر عن مستقبله الكروي وإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي.

أوضحت التقارير أن زيارة صلاح تكتسب الطابع الديني بالدرجة الأولى، حيث يحرص قائد منتخب مصر على أداء مناسك العمرة قبل التحاقه بمعسكر المنتخب استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقررة في المغرب.

وأضافت التقارير أن برنامج الزيارة قد يتضمن بعض الأنشطة الجانبية، مثل الالتزامات الإعلانية والتجارية، خاصة في ظل التعاون مع وزارة السياحة السعودية، واستغلال الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها صلاح على المستويين العربي والعالمي.

وأشارت التقارير إلي أن زيارة محمد صلاح لا ترتبط بأي مفاوضات رسمية مع أندية الدوري السعودي في الوقت الحالي، وأن كل ما يتداول حول مستقبله يظل في إطار التكهنات، دون وجود خطوات عملية أو اتفاقات معلنة.