فخر مصر والعرب.. فتحي سند يوجه رسالة دعم لمحمد صلاح

يمنى عبد الظاهر

وجه الناقد الرياضي فتحي سند رسالة دعم للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند :" مفخرة مصر والعرب ..كيف يدخل  فى مقارنات .وهو ..فى " مكانه لوحده"..

اسطورة حقيقية .." مش " اسطورة ..

" هجايص " .العالم يعرفه.ويحترمه..وليفربول تتغنى باسمه.وتقدره  ".


 

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ بحروف من ذهب، بعدما لعب دورا محوريا في فوز ليفربول على برايتون بهدفين دون رد، في مواجهة حملت أبعادا خاصة، سواء على المستوى الرقمي أو العاطفي، قبل رحيله المؤقت للالتحاق بمعسكر منتخب مصر.

دخول استثنائي وتحية من أنفيلد

شهدت المباراة دخول محمد صلاح بديلا في الدقيقة 26، عقب إصابة جو غوميز، ليقابل ظهوره بتصفيق حار وهتافات مدوية من جماهير «أنفيلد»، في مشهد عكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها الفرعون المصري، خاصة بعد غيابه عن المواجهة السابقة على خلفية أزمته الأخيرة مع المدير الفني آرني سلوت.

بصمة فورية وصناعة الهدف الحاسم

لم يحتاج صلاح سوى دقائق قليلة لفرض حضوره، بعدما صنع الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 60، عبر ركلة ركنية متقنة حولها الفرنسي هوغو إيكيتيكي برأسية قوية إلى الشباك، ليؤكد النجم المصري قيمته الفنية وقدرته على الحسم في اللحظات الصعبة.

مواجهة بطابع الوداع

اكتسبت مباراة برايتون طابعا خاصا، كونها الأخيرة لمحمد صلاح بقميص ليفربول قبل التوجه لتمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، وسط تكهنات حول مستقبل اللاعب بعد تصريحاته الأخيرة التي ألمح خلالها إلى توتر علاقته بالجهاز الفني.

رقم تاريخي جديد في البريميرليغ

بصناعته هدف برايتون، دخل محمد صلاح تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أكثر لاعب مساهمة في الأهداف مع نادي واحد في تاريخ المسابقة، برصيد 277 مساهمة تهديفية بقميص ليفربول، متجاوزا أسطورة مانشستر يونايتد واين روني.

ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد في البريميرليغ:

محمد صلاح – 277

 واين روني – 276

 ريان غيغز – 271

 هاري كين – 259

 تييري هنري – 249

 فرانك لامبارد – 237

سيرجيو أغويرو – 231

 ستيفن جيرارد – 212

