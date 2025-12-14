ديلي ميل: 100 مليون إسترليني من السعودية لخطف محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الأندية السعودية تستعد لتقديم عروضًا تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة القادمة.



وقالت صحيفة "ديلي ميل"، أن الأندية السعودية واثقة من قدرتها على ضم محمد صلاح إذا اختار مغادرة نادي ليفربول كما يحظى النجم المصري باهتمام من جانب نادي سان دييجو الأمريكي، مشيرة إلى أن النادي الإنجليزي لا يعتزم الموافقة على رحيل النجم المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت الصحيفة، "ليفربول لا ينوي بيع محمد صلاح في يناير، ولا يزال ملتزماً بحل أزمة اللاعب المصري مع المدرب أرني سلوت بشكل نهائي، خاصة بالنظر إلى أنه وقع عقدًا جديدًا بقيمة تزيد عن 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا قبل بضعة أشهر".

وتابعت الصحيفة، "التوتر لا يزال قائمًا بين محمد صلاح من جهة وبين ليفربول وأرني سلوت من جهة أخرى على الرغم من جلسة الجمعة الماضي، يدعم معظم لاعبي ليفربول سلوت، وفي الوقت نفسه يكنّون كل التقدير لأسطورة النادي محمد صلاح".

وكان محمد صلاح صنع هدفًا في فوز ليفربول على برايتون بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وشارك النجم المصري في الدقيقة 26 وسط تصفيق الجماهير وهتافات باسمه، ما يثبت مدى أهمية المهاجم الذي أصبح بتقديمه تمريرة حاسمة، ثالث أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (280)، متخطيا أسطورة تشلسي السابق فرانك لامبارد.

ولا يتفوق على محمد صلاح في هذه الإحصائية، سوى واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق (311) وآلان شيرار (324)، كما حطم النجم المصري محمد صلاح الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز للأكثر مساهمةً في تسجيل الأهداف مع نادٍ واحدٍ.

ورفع اللاعب المصري رصيده الإجمالي من الأهداف والتمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول إلى 277، وبصناعته للهدف الثاني للفرنسي إيكيتيكي، وصل رصيد محمد صلاح إلى 188 هدفًا و89 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، وبذلك، تجاوز محمد صلاح رقم واين روني مع مانشستر يونايتد في عدد المساهمات التهديفية، 276، مع فريق واحد.