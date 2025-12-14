قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
تقى الجيزاوي

شهد الوسط الفني خلال الساعات الماضية حالة من القلق والترقب بسبب تدهور الحالة الصحية لعدد من النجوم الكبار، حيث يعاني كل من جليلة محمود، طارق الأمير، عمرو محمد علي، وأحمد فؤاد سليم، من ظروف صحية صعبة أثارت حالة من الاهتمام والترقب لدى الجمهور وتتصدر أخبار هؤلاء النجوم مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث الجمهور عن أحدث تطورات حالتهم الصحية، ويتقدمون بالدعوات للشفاء العاجل لهم ..

 وفي هذا التقرير، سنلقي الضوء على أحدث تطورات حالتهم الصحية ..

جليلة محمود

تصدّر اسم الفنانة جليلة محمود مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية استدعت دخولها المستشفى ، وكشف نجل الفنانة عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لأزمة استدعت نقلها لأحد المستشفيات ، مطالبًا جمهورها بالدعاء لها.

وقال نجل جليلة محمود فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، إن والدته حاليًا فى العناية المركزة ووضعت على أجهزة التنفس الصناعي بعد أن تعرضت لأزمة صدرية وصعوبة فى التنفس.

وأكد أن الفنانة لم تدخل فى غيبوبة مطلقًا ، بل مشكلة التنقس قائمة خاصة انها تعانى من حساسية فى الصدر ، معلقًا: “غالبًا إن دا الفيروس الجديد المنتشر بس بطلب من الجمهور يديعلها هى فجأة تعبت والحالة حرجة”.

عمرو محمد علي

وكشفت  والدة الفنان  عمرو محمد علي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن حالته الصحية لا تزال كما هي دون أي تحسن ملحوظ، موضحة أنه متواجد حاليًا داخل المنزل.

وأضافت أن العلاج الذي يتلقاه حتى الآن لم يُحقق نتائج قوية، مشيرة إلى أن موعد الكشف الطبي المحدد له سيكون خلال شهر يناير المقبل داخل المستشفى، على أمل تحسن حالته خلال الفترة القادمة.

طارق الأمير 

ومن أبرز النجوم الذى شهدت حالتهم الصحية عدم استقرار فى حالتهم الصحية هو الفنان طارق الأمير 

حيث كشفت شقيقته الفنانة لمياء الأمير عن مستجدات الحالة الصحية له بعد توقف القلب لأكثر من مرة خلال الأيام الماضية.

وقالت لمياء الأمير فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، ان بعد ان شهدت حالته استقرارا توقف القلب امس مجددا مرتين ،  والذى يعتبر رجوع لنقطة الصفر بعد ان شهدت حالته استقرار نسبي وعاد الأكسجين للمخ بشكل جيد.

واضافت لمياء الأمير: ان الفنان طارق الأمير يعانى انسداد فى الشرايين ولكن لم يكن يعلم  ولم يكن يشعر بأى ألم.

أحمد فؤاد سليم

وكان كشف الفنان أحمد فؤاد سليم ايضًا عن تفاصيل الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرًا، بعد تعرضه لأزمة خطيرة في الشريان الأورطي.

وأوضح أحمد فؤاد سليم فى تصريحات صحفية: أن حالته وصلت إلى مرحلة حرجة بسبب اتساع الشريان وحدوث ارتشاح، الأمر الذي جعل الأطباء يفكرون في إجراء عملية جراحية كبرى تستلزم فتح الصدر بالكامل.

جليلة محمود طارق الأمير عمرو محمد علي أحمد فؤاد سليم

بالصور

