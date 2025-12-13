موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

تعلن أكاديمية الشرطة عن نتيجة كلية الشرطة 2025 - 2026 غدا فى مؤتمر صحفى .

ومن المقرر بعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 - 2026 في مؤتمر صحفي، سيتم إبلاغ المقبولين عبر رسائل نصية أو اتصالات هاتفية على الأرقام المسجلة في ملفاتهم.

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2024

ويترقب الطلاب المتقدمين لحظة إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 - 2026، بعد اختبارات القدرات والمقاس والقوام والكشوف الطبية والنفسية، ووصولًا لاختبارات اللياقة البدنية والهيئة.

نتيجة كلية الشرطة 2024 بالاسم

ويهتم الكثير من أهالي وأسر المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة بالبحث عن نتيجة كلية الشرطة 2025 - 2026 وكيفية الحصول عليها.