المركزي التركي يخفض الفائدة مجددا رغم استمرار مخاطر التضخم
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني
رئيس الوطنية للانتخابات: اطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة
حتمية وقف الحرب في غزة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من ملك البحرين
قفزة تاريخية للفضة بدعم خفض الفائدة وتقلص المعروض العالمي
رئيس الوطنية للانتخابات للمصريين: اطمئنوا أصواتكم محصنة وارادتكم نافذة
إعلامي يطرح سؤالا بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم منتخب الأردن
مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في تصادم على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
تخلوا عنه| 4 نجوم فقط في ليفربول يعلنون دعمهم لمحمد صلاح.. إيه الحكاية؟
وزير التموين: إنشاء 5 صوامع حقلية بـ 4محافظات بالتعاون مع إيطاليا
الإعادة بين 4 مرشحين بأبو حمص بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025

إسلام دياب

أعلن المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة من الهيئة بإعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وإعادة دائرة إطسا بالفيوم.

الإعادة بين 4 مرشحين بأبو حمص بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025

أعلن رئيس الهيئة الإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثالثة أبو حمص بالبحيرة هم : إعادة بين علي محمد – أحمد عبده – صالح محمد – محمود رشاد.

الإعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى دمنهور بالبحيرة وهم : إعادة بين سناء أنور – طه زكريا – علاء محمد – محمود إبراهيم – رضا محمود – محمد عبدالوهاب
فوز مرشحين والإعادة بين اثنين آخرين بالدائرة الثانية أول الرمل بالإسكندرية وهم: الفائزان أحمد عبدالمجيد – عمر جمال – إعادة بين حازم أحمد – عفيفي كامل
الإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الرابعة بأبو تشت بـ قنا عصام عبدالله – أحمد مصطفى – أحمد عبدالحميد – طارق محمد
فوز مرشح والإعادة بين 4 آخرين بالدائرة الثالثة في نجع حمادي بـ قنا وهم: الفائز محمد أبو الطيب – إعادة بين خالد محمد وعبدالنبي محمد وعبدالباسط عبدالنبي – محمود السيد
والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثانية قوص بـ قنا وهم: أبو الحسن حسن – أحمد عبدالله – علي عبد القادر – محمود محمد.
والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الأولى مركز قنا وهم: مصطفى محمود – أحمد عبدالسلام – سعودي صابر – سعد إبراهيم.
والإعادة بين مرشحين اثنين بالدائرة الثامنة دار السلام بسوهاج وهما : محمد خلف الله – عبداللطيف جمال.
والإعادة بين مرشحين اثنين بالدائرة السادسة المنشأة بسوهاج هما : فيصل محمد – إسماعيل محمد
والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الخامسة جرجا بسوهاج بين ياسر نصر – مصطفى خليفة – عبدالحكيم حساني – محمود علي
والإعادة بين 6 مرشحين في الدائرة الرابعة مركز طهطا بسوهاج بين إبراهيم محمد – نشأت فؤاد – مصطفى حسين – عمرو أحمد – علاء سليمان – عماد الدين محفوظ
والإعادة في الدائرة الثالثة المراغة بسوهاج بين مرشحين اثنين مصطفى أحمد – حجاج السيد.
والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثانية أخميم بسوهاج شعبان لطفي – زكريا محمد – عصام رأفت – عفيفي الشريف.
والإعادة بين  4 مرشحين بالدائرة الأولى سوهاج وهم :علاء الدين قدري – حازم ذكي – دياب محمد – علي مصطفى
والإعادة في أسيوط دائرة (الفتح) بين عصام محمود – أحمد حسين – علي سيد – أماني مصطفى – نعمان أحمد – محمد عبدالمنعم
والإعادة بين 4 مرشحين بمركز ابشواي بالفيوم بانتخابات مجلس النواب ، إعادة بين يوسف أحمد – علاء السيد – مصطفى محمد – محمد عبدالحميد
وأضاف أن المرشحان الفائزان بالدائرة الأولى بمحافظة الفيوم ومقرها مركز الفيوم، محمد محمود أحمد عبد القوي، علي أيوب محمد عبد المجيد عثمان صالح والإعادة بين المرشحين سيد أحمد سلطان يوسف ومحمد فؤاد زغلول عبد الحفيظ.
وفي دائرة الجيزة بدائرة مركز إمبابة المرشح الفائز الطيب أحمد والإعادة وليد المليجي ونشوى الديب.

