أتليتيكو مدريد يهزم خيتافي 1-0 وينفرد بالمركز الثالث في الدوري الإسباني

حقق أتليتيكو مدريد فوزه الرابع على التوالي، على جاره خيتافي 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

أحرز مدافع أتليتيكو مدريد الدولي الأرجنتيني ناهويل مولينا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة

ولعب خيتافي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 إثر طرد مدافعه الدولي المغربي عبد الكبير عبقار.

واستغل رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذين تنتظرهم رحلة إلى لندن لمواجهة توتنهام الإنجليزي الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (5-2 ذهاباً)، تعثر شريكهم السابق فياريال أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، فابتعدوا عنه بفارق نقطتين.

في المقابل، توقفت صحوة خيتافي عند انتصارين متتاليين (ريال مدريد 1-0 وريال بيتيس 2-0)، وتعرض للخسارة الثالثة عشرة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف أمام أتليتيك بلباو.