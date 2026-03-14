رئيس الاتحاد العربي للإعلام الرقمي: الدبلوماسية المصرية صمام أمان المنطقة.. والسيسي يقود حراكا لجمح التصعيد

قال فيصل الصواغ، رئيس الاتحاد العربي للإعلام الرقمي، إن الدولة المصرية ومن خلال اتصالات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية مع نظرائهم في الكويت والإمارات والسعودية، حرصت على التأكيد المستمر على ضبط النفس ومنع الانزلاق في هذا الصراع. وأضاف الصواغ أن "الحرب هذه المرة، إذا اتسع نطاقها، ستغير شكل المنطقة بالكامل"، مشيرًا إلى أن التهدئة والتحرك المسؤول من القادة العرب أصبح أمرًا حيويًا للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأكد الصواغ، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي محمد رضا ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن دور القادة العرب والمجتمع الدولي محور أساسي في التصدي لأي انحدار نحو الفوضى، مضيفًا: "كان هناك دعوة واضحة منذ بداية الأزمة إلى تحرك عاجل ومسؤول لوقف التصعيد والحد من آثار الحرب على المنطقة".

وقال إن هذا الدور يتجلى في الجهود الدبلوماسية التي يقودها الرئيس المصري، والتي تشمل اتصاله مع الرئيس الإيراني في محاولة واضحة لاحتواء التصعيد وإعادة التأكيد على احترام سيادة دول الخليج.

وأشار الصواغ إلى أن "هذه الاتصالات تؤكد العلاقة الأخوية بين الأشقاء، وتسعى لمنع استغلال الأزمة في زعزعة استقرار المنطقة، سواء في الأردن أو لبنان أو غيرها من الدول"، مضيفًا أن التحركات المصرية جاءت لتعزيز التنسيق العربي والدولي للحفاظ على الأمن الإقليمي ومنع تفاقم الصراع.