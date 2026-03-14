ثأر الترجي وسيطرة الأهلي ملحمة أفريقيا بين الترجي والمارد بدوري الأبطال

حسام الحارتي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين ناديي الترجي التونسي ونادي الأهلي المصري، غدا لحساب ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال أفريقيا، توتال إنيرجيز، في مباراة تُعد واحدة من أقوى قمم الكرة الأفريقية.

تجمع المباراة بين عملاقي الكرة الأفريقية، الترجي التونسي والأهلي المصري، أهمية كبيرة للطرفين، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي خلال مباراة الإياب، من أجل الأقتراب  من التتويج باللقب.

ويطمح نادي الترجي التونسي، إلى رد الاعتبار والثأر من خسارته في نهائي النسخة ما قبل الماضية، 2023-2024 بينما يتطلع نادي الأهلي المصري، إلى تأكيد تفوقه القاري ومواصلة سيطرته على المسابقة.

كان نادي الترجي التونسي، قد حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني ضمن المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط خلف نادي الملعب المالي، في حين تمكن نادي الأهلي المصري، من تصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، مؤكدا مرة أخرى حضوره القوي في المنافسة.

تلقى الفريقان خلال 24 مباراة في هذه المنافسة، حيث تعود الغلبة في سلسلة المباريات السابقة لنادي الأهلي المصري، الذي حقق 11 فوزًا مقابل 4 انتصارات لنادي الترجي التونسي، فيما انتهت 9 مباريات بنتيجة التعادل.

تعيد هذه المواجهة إلى الأذهان تاريخا طويلا من الصدامات القوية بين الناديين في المسابقة القارية، حيث كان آخر لقاء بينهما في نهائي رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، 2023-2024، حيث تمكن نادي الأهلي المصري، من حسم اللقب لصالحه بعد فوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0.

يسعى نادي الأهلي المصري، إلى مواصلة كتابة تاريخه الذهبي في البطولة، إذ يطمح إلى التتويج بلقبه الثالث عشر في رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، بعدما توج بلقبه الأخير سنة 2024 على حساب نادي الترجي التونسي. في المقابل، يتطلع نادي الترجي التونسي، إلى استعادة أمجاده القارية والعودة إلى منصة التتويج، حيث يعود آخر لقب أحرزه في المسابقة إلى سنة 2019، ويسعى إلى إضافة النجمة الخامسة إلى سجله.

