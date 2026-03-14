وزير الدفاع الإسرائيلي يشيد بضربة ترامب لجزيرة خارك الإيرانية

أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالضربة العسكرية التي نفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جزيرة خارِك الإيرانية، واصفاً إياها بأنها "ضربة قوية" تدخل النزاع في مرحلة حاسمة.



وقال كاتس في تصريحاته: "لقد وصل النزاع إلى مرحلة حاسمة بين محاولات النظام الإيراني الصمود، رغم ما يسببه من معاناة متزايدة لشعبه، وبين خيار الاستسلام". وأضاف أن "الشعب الإيراني وحده قادر على وضع حد لهذا الواقع عبر نضال حازم".



وأكد الوزير الإسرائيلي أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود الدولية للضغط على النظام الإيراني لمنع تصعيده العسكري وضمان أمن المنطقة، مشيراً إلى أن التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل يظل محورياً في مواجهة التهديدات الإيرانية.