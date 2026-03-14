وول ستريت جورنال: واشنطن ستحصل على 10 مليارات دولار من صفقة تيك توك

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الولايات المتحدة ستتلقى نحو 10 مليارات دولار كرسوم من المستثمرين، ضمن الصفقة التي أُنجزت مؤخرا لبيع العمليات الأمريكية لتطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، من شركة “بايت دانس” الصينية، إلى ائتلاف من المستثمرين الأمريكيين.

وكان قانون فيدرالي قد ألزم تيك توك إما بالإغلاق داخل الولايات المتحدة أو البيع لملاك محليين مع بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، غير أن الرئيس استخدم سلسلة من الأوامر التنفيذية لتمديد المهلة، فيما ساعد البيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق البيع لصالح مجموعة تقودها “أوراكل وسيلفر ليك”.

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض، إلا أن ترامب كان قد ألمح سابقاً إلى هذه الرسوم، قائلاً في سبتمبر: "الولايات المتحدة تحصل على رسوم ضخمة - أسميها رسومًا إضافية - لمجرد إتمام الصفقة".

وسيُناط بالكيان الجديد، الذي يحمل اسم TikTok USDS Joint Venture LLC، مسؤولية الإشراف على المحتوى وحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين، كما سيُدار عبر مجلس إدارة جديد مكوّن من 7 أعضاء بأغلبية أمريكية.

وسيحتفظ الرئيس التنفيذي لتيك توك “شو تشيو”، بمقعد في المجلس، بينما سيتولى “آدم بريسير” الرئيس السابق للعمليات والثقة والسلامة في تيك توك - منصب الرئيس التنفيذي للكيان الأمريكي الجديد.