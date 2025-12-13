عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الفيروس المنتشر حاليا هو الأنفلونزا الموسمية ولكنه يغير من شكله.

وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الفيروسات التنفسية كثيرة ومتعددة، وأكثرهم انتشارا هو فيروس الإنفلونزا، وله أنواع كثيرة وأكثر أنواعه انتشارا هو فيروس انفلونزا أ اتش وان إن وان، وهو انفلونزا عادية تأتي كل عام.

وتابع: الناس يشعرون أنه أكثر انتشارا وأكثر شدة، لأن هذا الفيروس كل كام سنة بيغير من شكله حتى لو مفيش متحورات، لكن هو نفس الفيروس بيغير نفسه عشان يعدي الناس وإلا كان مات من زمان.