نتنياهو وكاتس: أصدرنا أوامر اغتيال"رائد سعد" القيادي في "حماس" بمدينة غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، مساء اليوم /السبت/، أنهما أصدرا أوامر باغتيال القيادي البارز في حركة "حماس" رائد سعد، بدعوي قيادته لأنشطة إعادة تسليح الحركة بعد الحرب على غزة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الجيش الإسرائيلي أشار إلى أن جنودا أصيبوا بعبوات ناسفة زُرعت بتوجيه من رائد سعد في الأسابيع الأخيرة.

ولفت جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) والجيش تلقيا معلومات استخباراتية فورية تفيد بأن"رائد سعد" كان يقوم بجولة نادرة فوق سطح الأرض في الجزء الغربي من مدينة غزة، فتحركا على الفور لاغتياله قبل فوات الأوان.

من جهتها؛ وصفت حركة "حماس" الهجوم الإسرائيلي على سيارة مدنية في مدينة غزة بأنه" خرق لوقف إطلاق النار وخطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب".

واعتبرت الحركة في بيان اليوم أن إسرائيل تسعى عمدا إلى تقويض وقف النار وإفشاله.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أنه استهدف قياديا بارزا في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بمدينة غزة.