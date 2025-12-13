بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

موظفو الحكومة على موعد مع خبر سار خلال شهر يناير المقبل، فمع انتهاء إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير التي حصل عليها الموظفون والطلاب يوم السبت الماضي الموافق 1 من نوفمبر، بدأت تساؤلات جديدة تدور حول مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025، واجازات عام 2026 خاصة مع اقتراب نهاية العام الجاري ودخول الأيام الأخيرة دون الإعلان عن أي عطلات إضافية سوى الأسبوعية.

ويترقب الملايين موعد أول إجازة رسمية جديدة، سواء للموظفين أو الطلاب، قبل انطلاق العام الميلادي المقبل.







لا مزيد من الإجازات خلال عام 2025

شهد العام الجاري آخر إجازاته الرسمية مع عطلة نصر أكتوبر ثم إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير، ليصبح مؤكداً أن عام 2025 سيصل إلى نهايته دون أي عطلات رسمية جديدة خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر.

ويواصل الموظفون بذلك عملهم حتى نهاية العام دون فترات راحة عامة إضافية، مما يعزز من أهمية الإجازات التي ستفتتح بها سنة 2026.

بداية 2026 تحمل أخبارًا مفرحة

على العكس تماماً من نهاية 2025، فإن العام الجديد 2026 يستهل أيامه بمفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة، حيث تكشف الأجندة الرسمية عن وجود إجازتين رسميتين خلال شهر يناير وحده، ما يجعل انطلاقة العام أكثر راحة وإيجابية مقارنة بالأشهر الماضية.

إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

تأتي أولى الإجازات الرسمية يوم الأربعاء 7 يناير 2026، احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، وهي عطلة معتمدة رسميًا لجميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات.

وتعد هذه الإجازة من المناسبات الدينية التي ينتظرها المواطنون سنويًا.



إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

وبعد أسبوعين تقريباً من عيد الميلاد، يحصل المصريون على عطلة رسمية جديدة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وهي مناسبة وطنية يتم فيها تكريم تضحيات رجال الشرطة إلى جانب الاحتفاء بذكرى الثورة.

يناير 2026.. شهر مزدحم بالإجازات

بوجود عطلتين رسميتين في الشهر الأول من العام، يصبح يناير 2026 مختلفًا عن غيره، حيث يحظى الموظفون والطلاب بيومين كاملين من الإجازات، أحدهما ديني والآخر وطني، مما يجعل بداية العام الجديد مفعمة بالنشاط والراحة النفسية، ويمثل دفعة معنوية قوية قبل الدخول في تفاصيل العام.

موعد حلول شهر رمضان الكريم

وعلى المدى الزمني الأبعد، تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان المبارك سيحل يوم الخميس 19 فبراير 2026، أي بعد نحو ستة أسابيع من بداية العام، ليعقبه بعد ذلك إجازة عيد الفطر المبارك التي تمتد لعدة أيام متتالية، والمتوقع أن تأتي خلال شهر مارس 2026.

وتُعد هذه الفترة من أكثر فترات العام التي ينتظرها المواطنون لما تحمله من روحانية وراحة.

عام 2026 عام حافل بالإجازات

يمكن القول إن عام 2026 سيكون واحدًا من الأعوام الغنية بالإجازات الرسمية، مقارنة بعام 2025 الذي ينتهي دون عطلات جديدة.

فالإجازات المرتقبة توفر للمصريين فرصة لتجديد نشاطهم والاستمتاع بوقت أطول مع الأسرة، خصوصًا بعد عام مليء بالعمل والضغوط.

جدول الإجازات الرسمية لعام 2026

وفقًا للتقديرات الفلكية، فإن الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026 ستكون على النحو التالي:

عيد الميلاد المجيد: الثلاثاء 7 يناير 2026 (وقد يُرحَّل إلى الخميس 8 يناير).

عيد الشرطة وثورة 25 يناير: الأحد 25 يناير (يُتوقع ترحيلها إلى الخميس 29 يناير).

وقفة عيد الفطر: الأحد 15 مارس 2026.

عيد الفطر المبارك: من الإثنين 16 إلى الخميس 19 مارس 2026 (عطلة أسبوع كامل تقريبًا).

شم النسيم: الإثنين 13 أبريل 2026.

وقفة عرفات: الأربعاء 27 مايو 2026.

عيد الأضحى المبارك: من الخميس 28 إلى الأحد 31 مايو 2026 (5 أيام عطلة).

ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو (وقد تُرحَّل إلى الخميس 2 يوليو).

ثورة 23 يوليو: الخميس 23 يوليو.

المولد النبوي الشريف: الإثنين 27 أغسطس 2026.

نصر أكتوبر: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 (ويرجح ترحيلها إلى الخميس 8 أكتوبر).