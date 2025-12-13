أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

يُعد فيتامين C من العناصر الغذائية الأساسية التي لا يستطيع الجسم تصنيعها أو تخزينها، ما يجعل الحصول عليه يوميًا أمرًا ضروريًا لدعم المناعة، وتعزيز صحة الجلد، ومقاومة الالتهابات.

أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

وبحسب ما نشر في موقع WebMD، فإن بعض الفواكه تحتوي على نسب من فيتامين C تفوق البرتقال بعدة أضعاف.، من أبرزها ما يلي:

ـ فاكهة الكامو كامو (Camu-Camu):

تُصنف كأحد أغنى المصادر الطبيعية لفيتامين C في العالم، حيث تحتوي على كميات هائلة تفوق الاحتياج اليومي للجسم بعدة مرات.

الكاموكامو

ـ كرز الأسرولا (Acerola Cherry):

فاكهة استوائية صغيرة الحجم لكنها شديدة الغنى بفيتامين C، وتُستخدم على نطاق واسع في المكملات الغذائية الطبيعية.

الكرز الأسرولا

ـ الجوافة:

من الفواكه الشائعة والغنية بفيتامين C، إذ تحتوي على نسبة أعلى من البرتقال، إلى جانب الألياف ومضادات الأكسدة.

الجوافة

ـ الكشمش الأسود:

يتميز بمحتواه المرتفع من فيتامين C، فضلًا عن دوره في دعم المناعة وصحة القلب بفضل مضادات الأكسدة.

المشمش الأسود

ـ الكيوي:

فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بفيتامين C، وتساعد على تحسين الهضم ودعم الجهاز المناعي.

الكيوي

ـ الفراولة:

تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين C، إلى جانب مركبات نباتية تساهم في حماية الخلايا من التلف.

الفراولة

ـ البابايا:

فاكهة استوائية غنية بفيتامين C وتساعد في تحسين الهضم ودعم صحة الجلد.

البابايا

ـ البرتقال والحمضيات:

رغم شهرته كمصدر رئيسي لفيتامين C، إلا أن هناك فواكه أخرى تتفوق عليه في الكمية، لكنه يظل خيارًا صحيًا وسهل التناول.

الفواكة الحمضية



لماذا يُنصح بتناول هذه الفواكه؟

ـ دعم جهاز المناعة

ـ تعزيز امتصاص الحديد

ـ تحسين صحة الجلد

ـ تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

فواكه غنية بفيتامين C

تنويع مصادر فيتامين C من الفواكه المختلفة يضمن حصول الجسم على احتياجاته اليومية، خاصة أن بعض الفواكه الاستوائية تتفوق على البرتقال في محتواها الغذائي بشكل ملحوظ.