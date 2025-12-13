أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

يُعد فيتامين C من العناصر الغذائية الأساسية التي لا يستطيع الجسم تصنيعها أو تخزينها، ما يجعل الحصول عليه يوميًا أمرًا ضروريًا لدعم المناعة، وتعزيز صحة الجلد، ومقاومة الالتهابات.
أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C
وبحسب ما نشر في موقع WebMD، فإن بعض الفواكه تحتوي على نسب من فيتامين C تفوق البرتقال بعدة أضعاف.، من أبرزها ما يلي:
ـ فاكهة الكامو كامو (Camu-Camu):
تُصنف كأحد أغنى المصادر الطبيعية لفيتامين C في العالم، حيث تحتوي على كميات هائلة تفوق الاحتياج اليومي للجسم بعدة مرات.
ـ كرز الأسرولا (Acerola Cherry):
فاكهة استوائية صغيرة الحجم لكنها شديدة الغنى بفيتامين C، وتُستخدم على نطاق واسع في المكملات الغذائية الطبيعية.
ـ الجوافة:
من الفواكه الشائعة والغنية بفيتامين C، إذ تحتوي على نسبة أعلى من البرتقال، إلى جانب الألياف ومضادات الأكسدة.
ـ الكشمش الأسود:
يتميز بمحتواه المرتفع من فيتامين C، فضلًا عن دوره في دعم المناعة وصحة القلب بفضل مضادات الأكسدة.
ـ الكيوي:
فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بفيتامين C، وتساعد على تحسين الهضم ودعم الجهاز المناعي.
ـ الفراولة:
تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين C، إلى جانب مركبات نباتية تساهم في حماية الخلايا من التلف.
ـ البابايا:
فاكهة استوائية غنية بفيتامين C وتساعد في تحسين الهضم ودعم صحة الجلد.
ـ البرتقال والحمضيات:
رغم شهرته كمصدر رئيسي لفيتامين C، إلا أن هناك فواكه أخرى تتفوق عليه في الكمية، لكنه يظل خيارًا صحيًا وسهل التناول.
لماذا يُنصح بتناول هذه الفواكه؟
ـ دعم جهاز المناعة
ـ تعزيز امتصاص الحديد
ـ تحسين صحة الجلد
ـ تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة
تنويع مصادر فيتامين C من الفواكه المختلفة يضمن حصول الجسم على احتياجاته اليومية، خاصة أن بعض الفواكه الاستوائية تتفوق على البرتقال في محتواها الغذائي بشكل ملحوظ.