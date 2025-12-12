أمراض خطيرة يخبئها الكرش .. تهدد حياتك

سلّطت دراسة حديثة الضوء على المخاطر الصامتة لتراكم دهون البطن، أو ما يُعرف بـ«الكرش»، والتي اعتبرتها أخطر أنواع الدهون في الجسم لأنها تتراكم حول الأعضاء الحيوية.

أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)

أكدت الأبحاث، أن الدهون الحشوية لا تقتصر على زيادة الوزن أو تشويه المظهر، بل ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأمراض مزمنة قد تهدد الحياة. وفيما يلي أبرز هذه المخاطر كما ورد في موقع ويب ميد، وتشمل:

ـ أمراض القلب وتصلّب الشرايين:

تزيد الدهون الحشوية من الالتهابات الداخلية وترفع مخاطر أمراض القلب، ضيق الشرايين، وفشل القلب. كما أن السمنة البطنية ترفع ضغط الدم والكوليسترول الضار بشكل ملحوظ.

ـ السكري من النوع الثاني:

تراكم الدهون حول الأعضاء يسبب مقاومة الإنسولين، وهي خطوة أساسية في تطوّر مرض السكري من النوع الثاني.

ـ الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD):

أوضحت تقارير NDTV Health أن دهون البطن تسبب تراكم الدهون في الكبد، ما يؤدي إلى التهابه وتليّفه إذا لم تتم معالجته.

ـ السكتة الدماغية:

ارتفاع دهون البطن يزيد من فرص الجلطات الدماغية نتيجة تأثيرها في الأوعية الدموية والضغط.

ـ السرطانات:

تؤدي الدهون الحشوية إلى زيادة الالتهابات المزمنة، ما يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي.

ـ ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول:

الدهون العميقة في البطن تفرز هرمونات ومواد كيماوية تزيد من ضغط الدم والدهون الثلاثية وتقلل الكوليسترول الجيد.

ـ توقف التنفس أثناء النوم (Sleep Apnea):

وجود الكرش يزيد من دهون الحجاب الحاجز والصدر، مما يسبب انقطاع النفس النومي واضطرابات النوم ليلاً.

ـ متلازمة الأيض (Metabolic Syndrome):

دهون البطن هي المؤشر الأبرز للإصابة بمتلازمة الأيض التي تشمل:

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع السكر

زيادة الدهون الثلاثية

انخفاض الكوليسترول الجيد

وهي مجموعة من العوامل التي تزيد خطر أمراض القلب والسكر بشكل كبير.