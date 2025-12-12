الأرصاد: فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة علي هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي أجواء غائمة على القاهرة الكبرى تحجب أشعة الشمس وقد يصاحبها فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: يأتي ذلك مع استمرار تدفق السحب الممطرة على الوجه البحرى ومناطق من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم

- الطقس فى القاهرة

العظمى 20 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 19 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 21 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 22 درجة.

الصغرى 09 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 23 درجة.

الصغرى 11 درجة.