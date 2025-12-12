إعلان قائمة نيجيريا المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025

أعلن إريك شيل، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، قائمة فريقه لخوض منافسات نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وجاءت قائمة منتخب نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي (تشيبا يونايتد)، أماس أوباسوجي (سينجيدا بلاك ستارز)، فرانسيس أوزوهو (أومونيا نيقوسيا).

في الدفاع: ريان اليبيوسو (بلاكبيرن روفرز)، تشيدوزي اوازيم (نانت)، سيمي أجايي (هال سيتي)، كالفين باسي (فولهام)، إيجوه أوجبو (سلافيا براج)، برونو أونيمايتشي (أولمبياكوس)، برايت أوساي سامويل (برمنجهام سيتي)، زيدو سانوسي (بورتو).

لاعبو الوسط: إبنيزر أكينسانميرو (بيزا الإيطالي)، فيسايو ديلي باشيرو (لاتسيو)، أليكس إيوبي (فولهام)، عثمان محمد (إيروني طبريا)، ويلفريد. نديدي (بشكتاش)، توشوكو ناديدي (زولتي فارجيم)، رافائيل أونيديكا (كلوب بروج)، فرانك أونيكا (برينتفورد).

المهاجمون: أكور أدامز (إشبيلية، إسبانيا)، صامويل تشوكويزي (فولهام)، سيريل ديسيرز (باناثينايكوس)، تشيديرا إيجوكي (إشبيلية)، سليم فاجو لاوال (إسترا 1961)، أديمولا لوكمان (أتالانتا)، بول أونواتشو (طرابزون سبور)، فيكتور أوسيمين (جالاتا)، موسيس سيمون (باريس إف سي).