مينفعش | تعليق مثير لـ كمال أبو رية عن دور محمد فراج في فيلم الست
على طريقة المعلم هاموش بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
وزير الري: استراتيجية الوزارة محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة
مساحات تصل إلى 130مترا .. كيفية التقديم على وحدات مشروع ظلال 2025 كاملة التشطيب
جامعة القاهرة توقع اتفاقية تحالف الجامعة الريادية ضمن المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية
كأس العرب.. الأردن يتقدم على العراق 1-0 في الشوط الأول وإصابة خطيرة لصفقة الأهلي.
إشارة كارثية لأوكرانيا بسبب الأصول الروسية المجمدة | تفاصيل
نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير
تجديد الثقة في أمل يوسف عميدًا لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة
مفاجآت الدوائر الملغاة .. أحزاب كبرى تخسر 12 مقعدا وتفوز بأربعة
أتمنى ذلك .. مدرب برايتون يكشف موقفه من مشاركة صلاح أمام فريقه
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
رياضة

إعلان قائمة نيجيريا المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
مجدي سلامة

أعلن إريك شيل، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، قائمة فريقه لخوض منافسات نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وجاءت قائمة منتخب نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي (تشيبا يونايتد)، أماس أوباسوجي (سينجيدا بلاك ستارز)، فرانسيس أوزوهو (أومونيا نيقوسيا).

في الدفاع: ريان اليبيوسو (بلاكبيرن روفرز)، تشيدوزي اوازيم (نانت)، سيمي أجايي (هال سيتي)، كالفين باسي (فولهام)، إيجوه أوجبو (سلافيا براج)، برونو أونيمايتشي (أولمبياكوس)، برايت أوساي سامويل (برمنجهام سيتي)، زيدو سانوسي (بورتو).

لاعبو الوسط: إبنيزر أكينسانميرو (بيزا الإيطالي)، فيسايو ديلي باشيرو (لاتسيو)، أليكس إيوبي (فولهام)، عثمان محمد (إيروني طبريا)، ويلفريد. نديدي (بشكتاش)، توشوكو ناديدي (زولتي فارجيم)، رافائيل أونيديكا (كلوب بروج)، فرانك أونيكا (برينتفورد).

المهاجمون: أكور أدامز (إشبيلية، إسبانيا)، صامويل تشوكويزي (فولهام)، سيريل ديسيرز (باناثينايكوس)، تشيديرا إيجوكي (إشبيلية)، سليم فاجو لاوال (إسترا 1961)، أديمولا لوكمان (أتالانتا)، بول أونواتشو (طرابزون سبور)، فيكتور أوسيمين (جالاتا)، موسيس سيمون (باريس إف سي).

إريك شيل منتخب نيجيريا كأس الأمم الإفريقية 2025

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الفنان عبد الله مشرف

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

متهم

اتهام طالب بالإعدادية بخدش براءة زميلته في مدرسة بمدينة نصر

بوستر حفل محمد حماقي ونانسي عجرم

محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل رأس السنة في الأردن 31 ديسمبر

مي عمرو

بالأسود.. مي عمر تستعرض جمالها على انستجرام

منافذ هيئة الكتاب

تعاون بين هيئة الكتاب وقصور الثقافة لتوسيع منافذ بيع الإصدارات بالمحافظات

أمراض خطيرة يخبئها الكرش .. تهدد حياتك

أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)

شئون البيئة بالشرقية يضبط 7 منشآت مخالفة وينفذ 9 ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

مصنع
مصنع
مصنع

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

